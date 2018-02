Michel Fugain en concert à Lyon

Michel Fugain sera en concert à Lyon, le mercredi 07 mars 2018 à la Bourse du Travail à 20h 30. Découvrez toutes les informations sur ce concert à Lyon. L’artiste sera en tournée en mars dans toute la France.

Gagnez vos places pour le concert de Michel Fugain

Vous souhaitez gagner des places pour assister au concert de Michel Fugain à Lyon ? C’est très simple, écoutez Impact FM le lundi 05 mars et mardi 06 mars 2018 et vous aurez peut être la chance de remporter deux invitations par personne.

Le concert à Lyon de Michel Fugain

Le concert de Michel Fugain à Lyon sera l’avant dernier de la nouvelle tournée 2018 du fondateur du Big Bazar. Ce concert se déroulera à la Bourse du Travail le mercredi 07 mars 2018 à 20h 30. A la date de rédaction de cet article, il ne restait plus quelques places de disponibles. Pour aller voir Michel Fugain les prix varient entre 41 et 49 euros selon les différents sites de vente (Fnac spectacle, Ticketmaster, Digitick.com) et l’emplacement du spectateur. Cette avant dernière date sera donc un show exceptionnel dans la capitale des Gaules après 21 concerts auparavant.

La tournée 2018 de Michel Fugain

La nouvelle tournée 2018 de Michel Fugain à débuté le 3 février 2018 à Reims, puis le chanteur à chanté dans 16 villes jusqu’à présent. La tournée se terminera le 8 mars à Genève.

7 dates sont encore en vente. Au total, 23 concerts sont au programme.

PLURIBUS et Michel Fugain

PLURIBUS et Michel Fugain travaillent ensemble depuis trois ans comme l’a annoncé le chanteur lui-même « Pendant plus de 3 ans, j’ai chanté, nous avons chanté, joué, bien déconné. C’est Pierre Bertrand, sax et arrangeur qui avait donné la couleur musicale à une flopée de tubes et de chansons inoubliées sinon inoubliables.» Une nouvelle troupe musicale composée de 7 chanteurs au lieu de 12 a été choisie pour ce nouveau concept « L’équipe est donc réduite à 7 au lieu de 12. Nous sommes cette fois plus un groupe qu’une bande. Plus « power », plus fusion, aux couleurs des rythmiques du temps… mais toujours une sacrée bande de supers musiciens. » a expliqué Michel Fugain sur l’idée du projet.

Une belle aventure !

Informations utiles

Michel Fugain à Lyon

Mercredi 07 mars 2018 à 20h30

Bourse du travail

205 Place Guichard

69003 Lyon

Site internet de Michel Fugain : michelfugain.fr

Page Facebook de Michel Fugain : facebook.com/michel.fugain.fanpageofficielle