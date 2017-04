Max et Mango sont de retour avec un nouvel album! Prévu pour l’été 2016, le jeune duo reprend entre autres “Capitaine abandonné” du groupe Gold et “Les sunlights des tropiques” de Gilbert Montagné. Découvrez vite les autres titres de ce nouvel album.

Le nouvel album 2016 de Max et Mango

Le duo Max et Mango vient tout juste d’annoncer la sortie d’un nouvel album. Prévu pour l’été 2016, vous retrouverez dans ce nouvel opus 9 chansons dont 2 reprises: Le célèbre “Capitaine abandonné” du groupe Gold, mais aussi le morceau “Les sunlights des tropiques” de Gilbert Montagné.

Petit clin d’oeil aux nombreux fans, vous trouverez les versions remixées de leurs premiers succès “Tout va bien” et “Faire le tour du monde” déjà visionnées par plus de 5 millions de personnes sur YouTube. Ce nouvel album prévu pour l’été annonce déjà la couleur, en reprenant des titres qui ont fait danser toute la France pendant des années, Max et Mango pourrait ici signer le grand succès de l’été 2016.

Capitaine abandonné le nouveau single de Max et Mango

Les deux jeunes garçons se sont attaqués au célèbre titre « Capitaine abandonné » du groupe Gold, qui encore de nos jours fait danser des milliers de personnes. Toujours dans le même style qui les caractérise si bien, le jeune duo reprend ce morceau culte avec toute la bonne humeur et la gaieté qu’on leur connaît. Avec leurs voix juvéniles, sur fond de musique électronique, le duo remet au goût du jour ce titre des années 80.

Les titres du nouvel album de Max et Mango

Capitaine abandonné Faire le tour du monde Les lignes de nos mains On veut tout Envie d’amour Les sunlights des tropiques Le choix des arbres Comme un trésor Revenez sur vos pas Tout va bien (Remix 2016) Capitaine abandonné (Instrumental) Les lignes de nos mains (Instrumental)

Le phénomène Max et Mango

Originaires du nord de la France, Max et Mango sont deux mannequins âgés de 13 ans. Passionnés depuis longtemps par le chant, les deux jeunes garçons se sont fait connaître dans le monde de la musique en 2014 grâce à leur titre “Tout va bien”. Avec une forte présence sur les réseaux sociaux, Max et Mango sont désormais suivis par des milliers de fans en France, mais pas que, le phénomène touche désormais plusieurs pays dans le monde (Russie, Japon, Etats-Unis…) et pourrait bien s’étendre sur le reste de la planète.