Marc Lavoine le nouvel album 2018

Marc Lavoine le nouvel album 2018 sortira au printemps. Marc Lavoine fait son retour, le chanteur a dévoilé son premier extrait “Je reviens à toi” de son nouvel album qui sortira bientôt.

Le nouvel album 2018 de Marc Lavoine

Marc Lavoine sortira au printemps 2018 son nouvel album.

Six ans ont passé depuis l’album « Je descends du singe » (double platine), deux ans depuis la parenthèse

« Les Souliers Rouges », le conte musical sorti en 2016 en collaboration avec Coeur de pirate et Arthur H (disque d’or). Ce nouvel album, réalisé par Marc avec la complicité de François Delabrière, est d’abord celui d’un artiste qui ne cesse de surprendre et d’émouvoir. Celui d’un auteur dont les chansons sont autant d’airs que l’on fredonne, mais aussi des textes qui s’écoutent. Écrit dans la foulée d’un premier roman autobiographique dédié à son père (« L’Homme qui ment », paru chez Fayard en janvier 2015) à la force et l’honnêteté désarmante (400.000 ventes !), c’est aussi l’album du retour à ses côtés de son compositeur fétiche Fabrice Aboulker. Enfin, cet album, comme son tout premier single – sur lequel piano et claviers sont signés Mitchell Froom -, s’appelle « Je reviens à toi ». De la part de Marc Lavoine, aucun doute qu’il s’agisse d’un acte de foi, d’une urgence. Celle d’un homme au grand désir d’absolu, de vérité et de retrouvailles avec son public.

Le premier extrait de l’album 2018 de Marc Lavoine

Pour annoncer la sortie du 1er extrait de son nouvel album, Marc Lavoine a publié sur son compte Facebook officiel ce vendredi 26 janvier 2018 une déclaration pour ses fans :

“Je reviens à toi

C’est une chanson

Mais c’est surtout mon sentiment

C’est celui que je voulais vous adresser

C’est la façon que j’ai trouvé pour vous dire ce que je ressens

Une chanson pour vous dire que je reviens

J’ai le trac, je reviens

Allez-vous aimer ? Je reviens

Vous m’avez manqué,

Je reviens

Serez-vous là ?

Je reviens

Pour chanter et pour vous remercier de m’avoir toujours tenu la main

Pour vous retrouver

Je reviens

Je vous embrasse

Je reviens à toi.

Marc”

Ecouter le premier extrait de l’album 2018 de Marc Lavoine

Marc Lavoine et le cinéma

Le cinéma et Marc Lavoine, c’est une grande histoire d’amour !

À 16 ans, Marc Lavoine hésite entre cinéma et chanson, puis se lance dans le métier d’acteur. A ses débuts, il comédien dans de nombreux téléfilms et décroche un rôle dans Pause-café, feuilleton télé très populaire sur TF1 en 1981. Depuis 1994, le chanteur totalise une filmographie bien remplie avec plus de trente films et séries à son actif. Rôle principal ou petit rôle, Marc Lavoine joue dans plusieurs genres de films, de la comédie, au drame, en passant par les animations ou encore l’action avec des films policiers … Le dernier film auquel il a participé était intitulé “Le talent de mes amis“ et est sorti en 2015. Son prochain film est « Love Addict » et sortira le 18 avril 2018 avec la présence de Kev Adams notamment …

