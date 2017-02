Une lyonnaise au grand concours de l’Eurovision 2017

La jeune chanteuse Alma représentera la France lors du concours de L’Eurovision 2017. Originaire de Lyon, Alma succédera au talentueux Amir pour cette nouvelle édition de l’Eurovision…

Alma : la chanteuse Lyonnaise à l’Eurovision 2017

Alma, ou Alexandra Maquet de son vrai nom, est l’aînée d’une famille de trois filles. Âgée de 28 ans, elle a obtenu son diplôme dans une grande école de commerce, puis a décidé de se consacrer à la musique. Cette jeune femme est originaire de Lyon, tous ses voyages au Brésil, aux États-Unis et en Italie lui ont permis de s’inspirer pour ses premières chansons. À Paris, la jeune chanteuse a rencontré Nazim, auteur-compositeur pour Amir, Kendji Girac et Claudio Capéo. C’est là que la chanteuse s’affirmera en tant que chanteuse, pianiste, auteure et compositrice.

« Requiem » la chanson de la France pour l’Eurovision

« Requiem » c’est la chanson qui représentera la France pour l’Eurovision 2017. La rencontre avec Nazim Khaled a donc été un déclic puisque c’est lui qui a écrit le titre de la chanteuse. À noter, qu’il avait écrit, lui aussi, le titre « J’ai cherché » d’Amir l’année précédente. Amir qui avait fini, rappelons-le, en 6ème position au grand concours. On souhaite bonne chance à la France qui misera donc sur ce titre dansant et orientalisant qu’est « Requiem ». Par ailleurs, le premier album d’Alma sortira le 5 mai 2017, de quoi donner au public un plus grand aperçu du talent de la jeune chanteuse !

Le concours de l’Eurovision 2017

Les règles n’ont toujours pas changé pour le concours de l’Eurovision 2017. Cette édition se déroulera donc en Ukraine, pays vainqueur l’année dernière. 43 pays seront en lice puis 17 seront éliminés lors des demi-finales du 9 et 11 mai 2017. 6 États seront donc sélectionnés pour la grande finale qui se déroulera le 13 mai 2017.

La soirée sera animée pour la troisième année consécutive par Marianne James et Stéphane Bern en direct sur France 2.

Découvrez le titre "Requiem" d'Alma présenté à l'Eurovision 2017

