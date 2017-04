Lynda Lemay le nouvel album 2016

Lynda Lemay revient avec un nouvel album, Décibels et des silences, le 23 septembre 2016 ! La chanteuse québécoise y interprète des chansons réorchestrées de ses spectacles ainsi que de nouveau titres ! Découvrez maintenant l’un des albums les plus attendus de la rentrée.

Lynda Lemay fait son retour avec un nouvel album, Décibels et des silences, dans les bacs le 23 septembre 2016 ! Trois ans après son dernier disque, Feutres et Pastels, la chanteuse québécoise revient avec un album composé de chansons réorchestrées de ces derniers titres qu’elle a joué en spectacle en version piano-voix.

De plus, de nouveaux titres, tout just jailli de sa plume, seront aussi présent sur l’album ! Toujours aussi inspirée qu’à ses débuts, Lynda Lemay à co-réalisé ce dernier opus avec son amis et collaborateur de longue date, Claude Lemay. De l’émotion au bout de chaque note, des frissons au bout de chaque souffle, Lynda Lemay a donc donné rendez-vous avec ses fans le 23 septembre 2016 !

Les titres de l’album Décibels et des silences de Lynda Lemay

Attrape pas froid Je suis cousue C’est quoi un ventre Un main sans bague Lucie Votre griffe Mon coeur de pomme Gages-tu L’oubli Ca pique Le hamster Leurs yeux tombaient Où est-ce qu’il jouent, les enfant ? Tout le monde Ne pars pas

BONUS TRACKS Edition De luxe:

Locataire Ordure d’exposé Rictus Maudit qu’les femmes ça aime les drames Ton père ton ennemis

Lynda Lemay le nouveau single Attrape pas froid

Attrape pas froid, le nouveau single et premier extrait du nouvel album, Décibels et des silences, de Lynda Lemay, est sorti le 22 août 2016 ! La chanteuse et compositrice québécoise nous offre un titre fort qui donne courage à ceux qui sont témoins de la violence qui sévit chez eux et aux-delà des frontières. Grâce aux arrangements orchestraux, la chanson est plus que prenante et nous fait partager un moment d’émotion rare.

Lynda Lemay la tournée

Cette année, Lynda Lemay aura 50 ans et l’artiste compte bien fêter ça sur scène ! Pour l’occasion Lynda Lemay part en tournée en Europe et dans son pays au Canada. Un anniversaire tout en musique et en émotion donc qui la verra interpréter ses chansons en Suisse, en France et aussi au Québec ! De plus, trois soirées exceptionnelles à l’Olympia de Paris suivront les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2016.Pour les lyonnais, Lynda Lemay sera en concert le jeudi 16 février au Radiant-Bellevue à Caluire et Cuire !

Lynda Lemay

Lynda Lemay est née le 25 juillet 1966 au Canada. Après des études littéraire, la jeune Lynda se découvre un talent d’écriture qu’elle décide de mettre au profit de la musique. La Veilleuse, son premier titre, remporte un prix au Festival International de la chanson en 1989. En 1994, son album Y est double disque de platine et permet à Lynda de se faire connaître en France. Repérée par Charles Aznavour, avec lequel elle garde des contacts très proches, l’aidera dans sa carrière musical. Après avoir reçu une Victoire de la musique en 2003, Lynda Lemay sera nommée Chevalier des Arts et des Lettres en 2012. Elle devient alors une figure emblématique du Québec en France.