Le nouvel album de Frédéric françois 2016

Frédéric François est de retour cette année 2016 avec son nouvel album “Les femmes sont la lumière du Monde”. Un album où les femmes sont mises à l’honneur autour de chansons à texte.

Un nouvel album pour Frédéric François en 2016

Frédéric François est de retour pour le plus grand plaisir de ses fans avec son nouvel album “Les femmes sont la lumière du Monde”. Comme un hommage aux femmes qu’il aime temps, l’artiste signe ici son 71e album. Un nouvel opus composé entièrement de morceaux écrit par l’artiste reprenant les thèmes de l’amour et des femmes. Pas de doute cet album et donc un clin d’œil à son public, majoritairement féminin, qui saura apprécier les textes et mélodies colorés qui définissent Frédéric François depuis ses débuts.

Les Titres du Nouvel Album de Frédéric François

Les femmes sont la lumière du Monde A tout ceux qu’on aime Hey Mama C’est ça notre histoire Ma religion, c’est l’amour Dans la peau Il n’y à pas de printemps qui revienne Dans ma prière Juliette sans Roméo L’amour toujours Je me languis de toi Besoin d’amour

Frédéric François la tournée en 2017

Après une année d’absence face à son public, cet album est aussi pour Frédéric François l’occasion de revenir sur scène avec une nouvelle tournée. Façon de faire découvrir à son public ses nouvelles compositions. Frédéric François a aussi d’ores et déjà prévu quelques dates en France, en Belgique ou encore en Suisse. Surprise pour ses fans outre-Atlantique l’artiste a aussi prévu une escale à la Réunion le 10 juin 2016 pour y donner l’un de ses concerts. Pour ce qui concerne la France, cet habitué de l’Olympia signe deux nouvelles dates, vous pourrez donc retrouver Frédéric François à l’Olympia les 8 et 9 avril 2017, mais aussi au zénith de Lille le samedi 21 octobre 2017.

Frédéric François

Originaire d’Italie, Francesco Barracato plus connu sous le nom de Frédéric François est né le 3 juin 1950. Dès sa naissance ses parents émigrent en Belgique, et c’est en 1963 que Frédéric commence à jouer de la guitare pour un groupe de jeunes collégiens. Très vite il se prend d’amour pour la musique et intègre le conservatoire de Liège en 1965 à l’âge de 15 ans. C’est en 1970 qu’il sort son premier titre avec sa femme Monique. Mais l’artiste ne vit pas encore de sa musique. Au fur et à mesure que sortent “Laisse-moi vivre ma vie” (1972) et “Viens te perdre dans mes bras” (1973) les tournées se succèdent et Frédéric François obtient enfin toute la reconnaissance tant attendue. Il a 34 ans lorsqu’il passe pour la première sur la scène de l’Olympia et affiche complet dès le premier soir grâce à son plus grand succès “Je t’aime à l’italienne”. Plus récemment les 3 et 4 mars 2012, il est repassé par l’Olympia avec Liane Foly et Roberto Alagna.