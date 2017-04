L’album hommage à Michel Fugain

L’album hommage à Michel Fugain intitulé “Chante, la vie chante” sortira le vendredi 12 mai 2017. Un album qui arrivera à point pour fêter ses 50 ans de carrière et dans lequel on retrouvera ses plus grands succès repris par les artistes de la nouvelle génération. Découvrez les chansons et les artistes qui seront sur cet album.

L’album hommage “Chante la vie chante” sera peut-être le plus beau cadeau d’anniversaire que recevra Michel Fugain. Le 12 mai 2017, le chanteur français fêtera ses 75 ans, mais également ses 50 ans de carrière. L’occasion rêvée pour sortir un album dédié à cet artiste populaire.

L’album contient une dizaine de chansons cultes de son répertoire, tel que “Fais comme l’oiseau”, “Attention mesdames et messieurs”, “Viva la vida”, “C’est la fête”, “Chante” ou encore “Une belle histoire”.

Des chansons reprises par la nouvelle génération de chanteurs français. Bercés par les nombreux succès de Michel Fugain, les artistes ont répondu présents pour rendre hommage à cet artiste intergénérationnel : Amir, Claudio Capéo, Slimane, Kids United, Patrick Fiori, Ben L’Oncle Soul, Arcadian, Corneille, New Poppes, Chimène Badi, Florent Mothe, Anaïs Delva, Olivier Dion, Mickaël Dos Santos, Damien Sargue, Sophie Tapie et Victoria.

Les chansons de l’album hommage à Michel Fugain

Chante Une belle histoire Je n’aurai pas le temps La fête Forteresse Fais comme l’oiseau Attention mesdames et messieurs Jusqu’à demain peut-être Bravo monsieur le monde Tout va changer Viva la vida Le grain de sable

Le nouveau single de l’album hommage à Michel Fugain

Le premier extrait de l’album, “Chante” interprété par les Kids United, est sorti le 17 février 2017. Il fait place à “Une belle histoire”, le second single de cet album. Ce morceau (l’un des plus connus de l’artiste) est repris par une collégiale qui regroupe Arcadian, Claudio Capéo, Corneille, Anaïs Delva, Olivier Dion, Mickaël Dos Santos, Patrick Fiori, Florent Mothe, Damien Sargue, Sophie Tapie et Victoria. Ces artistes seront également accompagnés pour quelques phrases de… Michel Fugain lui-même.

Ecoutez un extrait de la reprise 2017 du titre de Michel Fugain

