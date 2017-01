La javanaise en japonais par Julien Doré

La javanaise en japonais, ca vous semble improbable ? C’est pourtant la dernière folie de Julien Doré. L’artiste a présenté le clip vidéo de cette reprise en avant-première le 1 janvier 2017 sur sa page Facebook, et il y a de quoi faire sourire…

La reprise de la javanaise en japonais

“La javanaise” en japonais, c’est donc la surprise que Julien Doré a réservée à ses fans pour ce début d’année 2017. Cette reprise a été mise en ligne uniquement sur la page Facebook de l’artiste juste avant son départ pour le Japon. Le défi n’était pas des moindres puisque “La javanaise” c’est le grand classique de Serge Gainsbourg, et chanter cette chanson en Japonais : c’était osé ! L’artiste avait déjà interprété ce tube en Français lors de l’émission “hier encore” diffusée sur France 2 .

Julien Doré en mini short dans son clip

Mini short moulant, cheveux au vent, petite veste en jeans : c’est le look que Julien Doré a adopté pour ce nouveau clip. Comme à son habitude le chanteur aime toujours autant l’extravagance et le second degré puisqu’il a choisi cette fois-ci de marcher dans les plaines avec une démarche dont lui seul connaît le secret.

Julien Doré : son dernier album

Julien Doré a sorti son nouvel album “&” le 14 octobre 2016, avec 13 morceaux inédits. Le premier extrait : “Le lac” est le clip à grand succès de cet album, on y retrouve notamment la présence de Pamela Anderson. Son 4éme album studio est donc une véritable réussite, déjà disque de platine avec plus de 200 000 ventes : encore un peu en dessous du précédent “Love”, qui ne dénombre pas moins de 400 000 ventes.

Julien Doré : son histoire

Originaire de Lunel près Nîmes, Julien Doré a su peu à peu affirmer son style et son genre chez le public Français. Connu pour avoir gagné “la nouvelle star” sur M6 en 2007, le chanteur a commencé une véritable aventure en solo en sortant 4 albums studio, une dizaine de reprises à succès, des apparitions dans plus de 7 films… Julien Doré incarne donc aujourd’hui l’artiste en vogue, il entame en 2017 sa tournée partout en France et à Paris du 9 au 11 mai.

Regardez la vidéo de La javanaise en japonais par Julien Doré

