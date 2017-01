La chanson en hommage à Gregory Lemarchal de Patrick Fiori

À l’occasion de l’émission hommage à Gregory Lemarchal, diffusée le samedi 7 janvier sur TF1, le public a découvert « pour mieux s’aimer » une chanson écrite par Gregory Lemarchal, interprétée par Patrick Fiori et réalisée par Yvan Cassar.

La chanson de Patrick Fiori en hommage à Gregory Lemarchal

Il y a presque 10 ans que l’ange Grégory Lemarchal a maintenant disparu, mais le chanteur découvert pendant la saison 4 de la Star Acadamy a écrit de nombreuses chansons qu’il n’a jamais pu interpréter… C’est le cas du morceau “pour mieux s’aimer”, écrit par le chanteur et interprété en exclusivité par Patrick Fiori à l’occasion de l’émission hommage diffusée samedi soir sur TF1.

La chanson est interprétée avec calme et douceur, comme si Patrick Fiori avait réussi à créer une grande intimité entre le public et le défunt… Le morceau devait être interprété à l’origine par Gregory Lemarchal, qui avait tout de suite accroché à cette douce mélodie, il prévoyait même de l’enregistrer dès que possible. Ce fut donc le dernier titre que Gregory Lemarchal a écouté à l’hôpital. Pour donner plus de vie à cette chanson, les musiciens et l’interprète Patrick Fiori ont décidé de rajouter une guitare et des violons au piano d’origine.

L’émission en hommage à Gregory Lemarchal sur TF1

C’est donc à l’occasion du dixième anniversaire de la disparition de Gregory Lemarchal que TF1 a rendu hommage à la voix d’ange. Cette émission de divertissement a été diffusée en prime time le samedi 7 janvier 2017.

Durant le prime, d’anciens élèves de la « Star Academy » ainsi que de nombreux artistes ont rendu hommage au chanteur en interprétant ses plus belles chansons. C’est donc Serge Lama qui avait, souvenez-vous, partagé un puissant duo avec Grégory, mais aussi Véronique Sanson, Vianney, Jeff Panacloc, Kids United, Marc Lavoine, M Pokora, Patrick Fiori, David Hallyday, Slimane ou encore Jane Constance qui ont répondu à l’appel. Ils étaient, pour l’occasion entourés d’un orchestre symphonique, le rendez-vous émouvant a réuni jusqu’à 4,5 millions de téléspectateurs.

