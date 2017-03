Julie Zenatti le nouvel album 2017

Julie Zenatti nous dévoilera son prochain album « Méditerranéenne » le 24 mars 2017. Un nouvel album composé de reprises et de titres inédits sur lequel elle a invité différents artistes. Découvrez les chansons qui seront sur son prochain album.

Le nouvel album 2017 de Julie Zenatti « Méditerranéenne »

Julie Zenatti la nouvelle chanson

Liste des chansons

Amal (Fortes d’espérer) – Julie Zenatti, Chimène Badi L’amoureuse de Casbah (Abdel Kader) – Julie Zenatti, Elisa Tovatti, Sofia Essaïdi, Rose, Samira Brahima, Cabra Casay, Nawel Ben Kraïem, Lina El Arabi Adieu mon pays – Julie Zenatti Enrico Macias La maritza – Elisa Tovati, Nawel Ben Kraïem Zina (Ici ou là-bas) – Julie Zenatti, Chimène Badi Sparring partner – Julie Zenatti, Claudio Capéo Au café des délices – Julie Zenatti, Chimène Badi Mon amie la rose – Slimane, Lina El Arabi Avinu makkeinu – Julie Zenatti, Isulatine Mustapha – Julie Zenatti, Lina El Arabi, Nawel Ben Kraïem Ssendu – Chimène Badi Beautiful yango – Sofia Essaïdi, Nawel Ben Kraïem L’exil (Dromoi Pou Agaspisa) – Julie Zenatti, Elisa Tovati, Samira Brahmia Le dernier qui a parlé – Cabra Casay, Julie Zenatti, Sofia Essaïdi Je dis aime – Julie Zenatti, Lina El Arabi Et si en plus y’a personne – Julie Zenatti, Samira Brahmia

Julie Zenatti

Liens utiles

Partager cet article LinkedIn 0

Le nouvel album de Julie Zenatti sortira le 24 mars 2017. L’interprète de « Si je m’en sors » a concocté pour son 7ème album un bel écrin musical évoquant ses racines méditerranéennes. Tout au long de ce beau voyage sensoriel, elle évoque les notions de respect et de tolérance qui ne laisse personne indifférent ! Elle déclarait dans une interview : « Je pense à nos ancêtres qui se sont croisés, mélangés, ont partagé les mêmes danses et le même beurre de baratte. Et quand on chante les mêmes chansons que l’on savoure la même cuisine, on ne peut que savoir vivre ensemble ».Après son duo avec Chimène Badi sur le titre « Zina, ici ou là-bas » et « Mon amie la rose » avec Slimane et de l’actrice El arabi, l’album « Méditerranéennes » nous dévoile « L’amoureuse de Casbah ». Cette chanson est la version française du tube « Abdel Kader » chanson traditionnelle algérienne auparavant reprise par Khaled. Elle a été également reprise par Rachid Taha, Khaled et Faudel dans l’album « 1,2,3 Soleils ».Pour cette nouvelle version envoûtante et 100% féminine, Julie Zenatti s’est entourée de Elisa Tovati, Lina El Arabi, Nawel Ben Kraiem, Samira Brahmia, Sofia Essaidi, Rose et Cabra Casay.Julie Zenatti tombe dès l’enfance dans le milieu musical encouragé par son père pianiste. À 13 ans, elle est repérée par Lenny Kravitz et enregistre un duo sur le morceau « Chaque seconde avec toi » qui ne verra jamais le jour. C’est en 1998 que Julie Zenatti parvient à se faire connaître du grand public en jouant le rôle de Fleur de Lys et par la suite Esmeralda dans la célèbre comédie musicale Notre Dame de Paris. Son premier album solo « Fragile » sorti en 2000 s’est écoulé à plus de 120 000 exemplaires avec un disque d’or grâce à l’émouvant single « Si je m’en sors ». Disque suivi par « Dans les yeux d’un autre » en 2002 et « Comme vous » en 2004. Ce dernier lui offre un second disque d’or. En 2007 elle propose l’album « La boîte de Pandore » permettant une tournée à travers la France et un passage à l’Olympia. Depuis elle a su faire preuve de créativité avec un album façon pop symphonique « Plus de diva » en 2010. En 2013 un disque 5 titres « Quelque part… », qui reprend des chansons live jouées en duo piano/voix et en 2015 son album “Blanc”.En dehors de sa carrière musicale, Julie Zenatti est apparue dans l’émission X-Factor France en tant que jury, auprès de Marc Cerrone et Alain Lanty. Plus récemment, elle était invitée aux Folies Bergères pour la 5ème édition de la « Nuit de la déprime » organisée par Raphaël Mezrahi.Le site officiel de Julie Zenatti: juliezenatti.fr La page Facebook de Julie Zenatti: facebook.com/juliezenatti Le compte Twitter de Julie Zenatti: twitter.com/juliezenattioff