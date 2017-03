Johnny Hallyday soigné pour un cancer

Johnny Hallyday a révélé être soigné pour un cancer dépisté il y a quelques mois, mais précisé que ses jours n’étaient « pas en danger », entendant couper court aux « mensonges » et « informations alarmistes » sur son état de santé.

Le cancer de Johnny Hallyday

Johnny Hallyday a publié mercredi soir un message sur son compte Twitter pour faire une mise au point sur son état de santé. L’interprète de « Allumer le feu » a annoncé être traité pour un cancer : « On m’a effectivement dépisté il y a quelques mois des cellules cancéreuses pour lesquelles je suis actuellement traité ». Il affirme néanmoins que ses jours ne sont « pas en danger » pour mettre fin aux rumeurs.

La rumeur sur l’état de santé de Johnny Hallyday

Des rumeurs alarmantes circulent depuis quelques jours concernant l’état de santé de l’idole des jeunes. Le 6 mars 2017, le compte Facebook de sa fille Laura Smet avait été piraté. Sur le réseau social, le message indiquait que son père souffrait d’un « cancer des poumons » et que « des métastases avaient atteint son foie, son estomac et malheureusement son pancréas ». Une annonce grave était faite puisqu’il était « condamné ». Depuis, le message a été supprimé et une plainte contre X a été déposée. Johnny Hallyday affirme sur son compte Twitter « Je vais très bien et suis en bonne forme. »

La santé de Johnny Hallyday

La santé de Johnny Hallyday est un sujet médiatique depuis son hospitalisation en 2009 aux États-Unis pour une opération d’un polype. Quelques mois plus tard, il était dans un état critique suite à des complications dues à une opération d’une hernie discale. Il avait été placé à deux reprises dans un coma artificiel. Après une longue convalescence, le rockeur a pu reprendre les routes, notamment pour « Rester vivant tour » sa dernière tournée.

Actualité de Johnny Hallyday

Johnny Hallyday fêtera ses 74 ans le 15 juin prochain et est à l’affiche de deux films : « Rock’n Roll » de Guillaume Canet en salles depuis un mois et « Chacun sa vie » le prochain film de Claude Lelouch dans les salles le 15 mars 2017 . L’artiste est en pleine forme puisqu’il sera sur scène dès le mois de juin 2017 pour la seconde tournée des « Vieilles Canailles » avec ses copains de longue date, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc. Il aurait également commencé l’élaboration d’un nouvel album.

Liens utiles

Le site officiel de Johnny Hallyday :johnnyhallyday.com

La page Facebook de Johnny Hallyday :facebook.com/jhofficiel

Le compte Twitter de Johnny Hallyday :twitter.com/johnnysjh