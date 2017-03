Jenifer annule sa tournée

Jenifer annule sa tournée suite à l’accident mortel auquel elle a réchappé ce week-end.

Jenifer annule sa tournée après avoir survécu à un accident mortel. Jenifer l’a annoncé mercredi 8 mars 2017. Sa tournée “Paradis secret” ne continuera pas pour le moment. La chanteuse a annulé quelques dates de concerts et reporté une partie de sa tournée. Il faut préciser que le traumatisme est important pour la chanteuse et son équipe, ainsi que pour les familles des victimes du tragique accident.

Le message poignant de Jenifer

C’est dans un long message poignant sur sa page Facebook et son compte Twitter que l’interprète de « Au soleil » évoque « un choc d’une violence rare ». C’est ainsi qu’elle annonce à son public le report de sa tournée. « Je ne cesse de penser à la douleur des familles des victimes. Toutes mes pensées les accompagnent jour et nuit » écrit-elle, affirmant dans la foulée qu’une « enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cette tragédie ». Elle explique qu’elle a « le cœur trop lourd pour trouver les forces physiques et psychologiques nécessaires à cette somme de moments de joies et de communion qu’un concert se doit d’être ». Elle ne précise pas pour le moment de date de reprise. Elle assure néanmoins que le producteur de ses concerts Live Nation donnera plus de précisions d’ici quelque temps.

Rappel du tragique accident

Dans la nuit de dimanche à lundi 6 mars 2017, sur l’autoroute A1 dans le sens Lille-Paris, le van de la chanteuse rentre sur Paris après un concert à Bruxelles. Pendant que Jenifer et son équipe se reposent à l’intérieur, le van a percuté violemment une voiture arrêtée sur la route, feux éteints. Le bilan est lourd : une femme à l’arrière du véhicule a perdu la vie, le second passager (ancien footballeur Youcef Touati) est dans un état de mort cérébrale et le conducteur est aujourd’hui stabilisé. Il devrait néanmoins garder des séquelles suite au drame.

