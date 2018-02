Je te promets l’album posthume de Johnny Hallyday

L’album posthume de Johnny Hallyday sortira en 2018. Intitulé «Je te promets », l’album posthume sera composé de chansons originales enregistrées par l’idole avant sa disparition.

L’album posthume de Johnny Hallyday sera intitulé « Je te promets » et sortira en 2018. Le rockeur préparait l’album depuis l’année dernière, entouré de ses fidèles musiciens Yodelice et Yoral Poupaud, dans un studio aménagé à son domicile à cause de sa maladie. Le chanteur l’avait évoqué « Je commence à travailler pour écrire des chansons Yodelice va me rejoindre, Yarol (Poupaud) aussi. On va vraisemblablement enregistrer un nouvel album l’année prochaine, mais pour l’instant on est en écriture ».

L’album sera composé de dix titres au lieu de douze finalement suite aux complications du cancer « Dix titres ont été enregistrés. Puis la maladie est devenue trop forte, il n’a pas pu enregistrer les deux derniers titres, mais il y a quand même dix morceaux. Une chanson sera même son testament musical. Sur ce titre, le rockeur chante qu’à sa mort il ira s’asseoir à la droite du diable » confie Philippe MANOEUVRE journaliste sur BFMTV.

Cet ultime album sera un mélange de Rock, Blues et Country comme l’artiste l’a évoqué pendant l’enregistrement de l’album

« Je pense qu’il y aura pas mal de country aussi. Je pense que cet album-là je l’enregistrerai à Nashville et à Memphis, donc un peu les retours aux sources, et ensuite une tournée, ça ne sera pas avant 2017 ». La sortie de l’album, prévue au départ pour juin 2018, pourrait être avancée. « On va tous se donner du courage pour que Johnny soit fier de nous », a déclaré Laeticia la dernière femme du chanteur auprès de son groupe.

« Je te promets » sera le titre de l’album posthume 2018 de Johnny Hallyday

Le choix du titre n’a pas été fait par hasard, car « Je te promets » a été le tube préféré des Français devant Marie et Le Pénitencier et a bercé les jeunes générations fans de Johnny. Un tube, écrit par Jean-Jacques Goldman, en 1987, qui fera un énorme succès.

David Hallyday absent sur l’album posthume de Johnny Hallyday

David Hallyday sera absent sur l’album posthume. Le fils revient sur scène en mars 2018, à clairement fait savoir qu’il reste étranger à cette œuvre posthume, donc cela sous-entend qu’il n’a jamais travaillé dessus, ni conseillé son père et ni mis sa touche finale après le décès de Johnny Hallyday. Le fils de la légende a justifié ce choix « Respectueux du travail commencé par son père, il estimerait inconvenant de livrer au public sous le nom de Johnny Hallyday une oeuvre qui ne serait pas intégralement de lui. Aussi n’a-t-il jamais souhaité participer ou prendre part en aucune façon à la réalisation d’un album posthume ».

La carrière de Johnny Hallyday

La carrière de Johnny Hallyday, depuis ses débuts, a effectué 183 tournées, 27 rentrées parisiennes et a attiré plus de 28 millions de spectateurs. Il a enregistré plus de 1 000 titres, composé une centaine de chansons et vendu au total 110 millions de disques.

Sa carrière est récompensée par 40 disques d’or, 22 de platine, 5 de diamant et 10 Victoires de la Musique, pour une discographie officielle qui compte 50 albums studio et 29 albums live.

