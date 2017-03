Isabelle Boulay le nouvel album 2017

Isabelle Boulay nous dévoile son nouvel album « En vérité » le 19 mai 2017. Découvrez les titres du prochain opus de la chanteuse québécoise.

Le nouvel album 2017 de Isabelle Boulay « En vérité »

Le nouvel album de Isabelle Boulay sort le 19 mai 2017. L’interprète de « Parle-moi » s’est entouré de Benjamin Biolay pour réaliser son nouvel album. Tout au long de ses chansons, vous pourrez entendre les influences de la chanteuse à la fois country, latine et folk. « Je voulais un album assez charnel, qui appelle au corps, à l’esprit et au cœur. Mais d’abord, que ça passe par la musique. Je voulais que l’on ait envie de s’approcher des chansons, et de les étreindre ». Les titres de l’album ont donc été écrits et composés par Raphaël, Cœur de Pirate, Carla Bruni, Julien Clerc, ou encore La Grande Sophie.

Isabelle Boulay la nouvelle chanson

La nouvelle chanson de Isabelle Boulay « Mon amour (la supplique) » est une balade à la fois intime et charnelle, écrite et composée par Benjamin Biolay. À travers cette chanson elle implore celui qu’elle aime de passer « une dernière nuit de veille » pour « se dire des choses crues », quitte à frôler le « mauvais goût ». C’est donc une nouvelle facette (personnelle) du talent que Isabelle Boulay offre à son public.

Isabelle Boulay à l’Olympia en 2017

Isabelle Boulay va défendre son nouvel album dans la salle mythique de l’Olympia le 18 octobre 2017. Après deux ans d’absence sur scène depuis sa précédente tournée pour l’album “Merci Reggiani” en 2015, Isabelle Boulay remonte sur la scène de l’Olympia pour notre plus grand plaisir. Deux autres dates sont actuellement prévues en province: le mercredi 20 décembre 2017 à Joue les Tours et le jeudi 21 décembre 2017 à Nantes.

Liste des chansons

Mon amour Tout sera pardonné Won’t catch me cryin’ Nashville Una storia d’amore Un souvenir Le garçon triste Toi moi nous Voir la mer Les mains d’or En vérité Le train d’après Guerre civile

Isabelle Boulay

Isabelle Boulay née au Québec est depuis son plus jeune âge passionnée par la chanson. À l’âge de 8 ans, elle chante dans le restaurant de ses parents pour le plaisir des clients. En 1991 elle remporte son premier concours qui est celui du Festival International de la chanson de Granly en y interprétant « Amsterdam » de Jacques Brel. Ce succès lui vaut d’être invitée aux Francofolies de Montréal. Après le rôle de Marie-Jeanne dans la comédie musicale Starmania, Isabelle Boulay s’est lancée dans une carrière solo. On compte aujourd’hui grands nombres de succès comme « Parle-moi », « Un jour ou l’autre », « Ton histoire », « une autre vie » et surtout son précédent album de reprises de Serge Reggiani « Merci Reggiani ». C’est tout naturellement qu’aujourd’hui Isabelle Boulay revient sur le devant de la scène avec un album de chansons originales. En dehors de sa carrière musicale, Isabelle Boulay est coach dans l’émission La Voix qui est une version québécoise du programme The Voice.

Liens utiles

Site officiel de Isabelle Boulay: isabelleboulay.com

La page Facebook de Isabelle Boulay: facebook.com/boulayisabelle

Le compte Twitter de Isabelle Boulay: twitter.com/boulay_isabelle