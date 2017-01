Isabelle Aubret le nouvel album 2016

Isabelle Aubret est de retour avec un nouvel album “Allons enfants”, disponible le 28 septembre 2016 ! Quatre ans après son dernier album, “L’Arche de Noël », la grande dame de la chanson française est donc de retour avec 18 titres inédits ! Impact FM vous fait découvrir ce nouvel album.

Isabelle Aubret le nouvel album

Après quatre longues années d’absence, Isabelle Aubret fait son come-back avec un nouvel album, Allons enfants, qui paraîtra le 28 septembre 2016 ! Avec dix-huit titres inédits, pour la chanteuse française : “Cet album est comme mon visage. Il raconte des histoires de vie, de chagrins, de bonheur, d’espoir et de confiance en vous et à l’amour des hommes”. A l’intérieur de cette album, vous retrouverez un petit livret contenant les dix-huit chansons, leurs paroles en intégralité, ainsi que quelques photographies qui mettent en valeur les chansons !

Les titres de l’album Allons enfants d’Isabelle Aubret

L’Olympia Allons enfants L’oubli Papillons La belle endormie Dans mon coeur Des mots démodés Créer Le napperon de grand-mère Elle a refermé le piano Il faut vivre L’accordéon me fait battre le coeur Pleine de larmes Au-dessus des nuages Une photo signée Doisneau La liberté Ma chanson infiniment Dans les plis rouge du rideau

Isabelle Aubret à l’Olympia en 2016

Pour tous les amoureux d’Isabelle Aubret et pour tous ceux qui ne la connaisse pas encore, l’artiste française sera en concert à l’Olympia de Paris, le 3 octobre 2016, pour une représentation exceptionnelle. Si vous êtes lyonnais et n’avez pas la chance d’habiter ou de vous rendre en région parisienne, ne vous inquiétez pas, Isabelle Aubret sera en concert à Lyon le vendredi 27 janvier 2017 à la Halle Tony Garnier pour les 10 ans d’Age Tendre et la tournée des Idoles !

Isabelle Aubret

Isabelle Aubret, de son vrai nom Thérèse Coquerelle est née le 27 juillet 1938 à Lille. Depuis toute petite Isabelle est attirée par la chanson et après avoir gagné un concours de chant à l’Olympia, elle est très vite repérée pour son talent. En 1961, elle sort son premier 45 tours et l’année suivante, elle remporte l’Eurovision avec le titre Un premier amour. En 1964, Jean Ferrat lui écrit C’est beau la vie, qui obtient un succès immédiat. Après avoir les premières partie des concerts d’Adamo et de Jacques Brel notamment, elle part en tournée à travers le monde au début des années 70. Alors qu’elle est boudée par les médias français, elle remporte de nombreux prix à l’étranger et sort un nouvel album, Le Soleil est dans une orange. D’ailleurs, durant cet décennie, Isabelle Aubert continue d’enregistrer des albums et de se produire dans le monde entier. Durant les années 80, après s’être brisée les deux jambes lors d’un spectacle de trapèze, elle continue son ascension et enregistre un grand nombre de chansons. Dès lors, les collaborations, les chansons à succès et les hommages vont s’enchaîner pour Isabelle Aubret. D’ailleurs la chanteuse française sera en concert à l’Olympia le 3 octobre 2016 !