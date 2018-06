Impact FM en direct de la Chapelle Café à Lyon

Impact Fm sera en direct de la Chapelle Café le mercredi 13 juin de 18h00 à 20h00. À cette occasion Alain Gérard recevra Gwendal Peizerat et Victoria Petrosillo. Les deux artistes viendront nous parler de leur actualité et de leur projet.

Impact FM en direct de la Chapelle Café

Impact Fm sera présent en direct de la Chapelle Café, le mercredi 13 juin de 18h00 à 20h00. C’est Romain Nicolas-Bello et Alain Gérard et qui animeront la soirée . Gwendal Peizerat et Victoria Petrosillo viendront nous parler de leur actualité et de leur projet.

La Chapelle Café

La Chapelle Café, vous accueille dans une ambiance cosy pour festoyer sur la terrasse dès les beaux jours ou à l’intérieur. Vous pouvez prendre l’apéro, vous restaurer avec des planches, des tapas, et des salades composées, et vous pouvez vous y rendre pour un before ou une nuit de clubbing.

Le style musical de la maison est généraliste, electro, clubbing, house et techno.

Chaque soir des événements vous feront découvrir les plaisirs de la nuit !

C’est le lieu idéal pour passer des moments de fête et de rencontre.

La Chapelle Café est ouverte 7j/7j de 10h à 4h du matin.

Gwendal Peizerat

Gwendal Peizerat ancien champion du monde et médaillé d’or en danse sur glace aux JO de 2002, est de retour sur le devant de la scène : il est l’un des 11 participants à l’émission The Island Célébrités sur M6 et il sort son premier album “Quand elle me…”, qui sortira le 20 juin 2018.

Victoria Petrosillo

Victoria Petrosillo sera là pour nous parler de son concert “ VICTORIA TOUR”, à THOU BOUT D’CHANT le 14 juin 2018 de 20h à 22h.

Infos Utiles

La Chapelle café

8, quai des Célestins, 69002 Lyon

04 72 56 11 92

Page Facebook de La Chapelle Café : www.facebook.com/chapellecafe

Page Instagram de La Chapelle Café : www.instagram.com/chapelle