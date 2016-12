Pour gagner le nouvel album de Frank Michael « Bonjour l’amour », écoutez Impact Fm du lundi 1er au vendredi 5 décembre 2014 entre 08h30 et 09h00.

Frank Michael un nouvel album sous le signe de l’amour

Pour son nouvel album, Frank Michael, fidèle, a choisi la plume de son parolier de toujours, Michel Mallory, pour exprimer ce qu’il souhaitait partager avec son public. Cette fois encore, c’est naturellement l’amour, cet éternel, insondable et intarissable amour qui a inspiré l’artiste romantique pour ce nouvel album 2014.

10 nouvelles Chansons pour le nouveau Frank Michael

Les fidèles qui l’aiment et le suivent depuis toujours retrouveront le chanteur séducteur qu’elles apprécient tant avec « Aime-moi comme je t’aime », « Bonjour

l’amour », « Dans les yeux d’Elisa », ou « L’inconnue du premier rang », chanson résolument efficace qui saura toucher au plus profond chacune des femmes de son public. Frank Michael nous propose par ailleurs « Garde moi la dernière danse » une adaptation magique et audacieuse du standard « Save The Last Dance For Me », co-composé par Mort Schumann. Enfin, parmi ces dix chansons ciselées avec passion, Frank Michael se dévoile en nous interprétant « Le Noël des souvenirs ». Titre de Noël, tout en douceur, en fragilité et en mélancolie.

Frank Michael le Gentleman Crooner

Tout en douceur et en séduction Frank Michael s’est imposé comme « le » gentleman crooner préféré du public. Avec plus de 10 millions de disques vendus, plus de 300 chansons à son répertoire en une trentaine d’albums, et une vingtaine de disques d’Or et de Platine, sa carrière est tout simplement exceptionnelle !