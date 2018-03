Florent Pagny le nouvel album 2018

Le nouvel album 2018 de Florent Pagny sortira le 30 mars 2018 intitulé « Tout simplement ». Quelques mois seulement après « Le présent d’abord », ce nouvel album sera composé de 10 reprises de classiques de la chanson française. Découvrez les premières informations sur le nouvel album 2018 de Florent Pagny.

Le nouvel album 2018 pour Florent Pagny

Le nouvel album 2018 pour Florent Pagny sortira le 30 mars 2018 pour fêter ses 30 ans de carrière.

Intitulé « Tout simplement », l’album est un hommage aux grands noms de la scène française. En effet, Florent Pagny est uniquement accompagné d’un pianiste, ce qui provoque une émotion intense. Quelques mois seulement après « Le présent d’abord » son dernier album, « Tout simplement »sera composé de 10 interprétations singulières de succès intemporels.

Le projet est une reprise des meilleures chansons des plus grands chanteurs français. « Tout simplement » est un album de « souvenirs ». Des adaptations inédites de Florent Pagny de chansons à succès telles que « C’est ça la France » de Marc Lavoine, « Mistral Gagnant » de Renaud, « Le mal de vivre » de Barbara ou encore « Des gens formidables » de Francis Cabrel… Une playlist de haut vol qui séduira à coup sûr les fans de Florent Pagny qui ne pourront que saluer sa justesse d’interprétation.

Cet album est imprévu comme l’a annoncé le chanteur lui-même sur son site officiel « Ce nouvel album n’était pas prévu… ». L’idée est née après l’enregistrement d’une émission spéciale « Portrait » de Didier Varrod illustrant les moments forts de la carrière de Florent Pagny.

La playlist du nouvel album 2018 de Florent Pagny

1.C’est ça la France

2.Mistral gagnant

3.20 ans

4.Un homme et une femme

5.Chanter pour ceux

6.Le mal de vivre

7.Quand j’serai K.O

8.Des gens formidables

9.Ma solitude

10.Il faut tourner la page

La carrière de Florent Pagny

La carrière de Florent Pagny est remplie de succès aussi bien dans la musique qu’à la télévision. Né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône en Bourgogne, Florent Pagny est âgé de 56 ans. Chanteur de rock et de pop, ses plus grands titres sont « N’importe quoi », « Si tu veux m’essayer », « Caruso », « Savoir aimer », « Et un jour une femme », « Ma liberté de penser », et « Là où je t’emmènerai ». Au total, le chanteur a vendu plus de 15 millions de disques. La télévision est également un domaine qu’il connait. En effet, il fait partie du jury de « The Voice, la plus belle voix » en France depuis le début de l’émission en 2012.

Liens utiles

Site officiel du Florent Pagny. : florentpagny.fr

Page Facebook officiel de Florent Pagny. : facebook.com/FlorentPagnyOfficiel