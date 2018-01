Les finalistes de Destination Eurovision

Nous connaissons désormais les huit finalistes de Destination Eurovision qui s’affronteront le samedi 27 janvier pour représenter la France à l’Eurovision en mai 2018.

Lisandro Cuxi, Emmy Liyana, Malo’ et Louka étaient les quatre premiers finalistes de Destination Eurovision. Ils ont été rejoints par quatre nouveaux, les voici : Madame Monsieur, Max Cinnamon, Nassi, et Igit.

Voici les quatre premiers qualifiés de la première demi-finale :

Lisandro Cuxi (Eva)

Lisandro Cuxi à seulement 13 ans lorsque le chanteur de Rn’B angolais Anselmo Ralph, grand nom de la musique portugaise le repère. Le jeune ado à la chance de travailler avec l’artiste sur de ces singles. En 2015, Lisandro participe à The Voice Kids en 2015 et The Voice version adulte qu’il gagner en 2017. Avec Eva, un titre pop dans l’air du temps, il a fait mouche auprès du jury et des téléspectateurs.

Emmy Liyana (OK ou KO)

Emmy Liyana se fait repérer par Slimane, vainqueur de The Voice de la saison 5 dans un piano –bar. L’artiste Franco-Congolaise participe à The Voice de la saison 6 à 23 ans.

Son titre « OK ou KO » qu’elle choisit pour Destination Eurovision a été écrit par son ancienne coach Zazie, et est un morceau pop aux sonorités Rn’B.

Malo (Ciao)

Malo est un Franco-Australien de 23 ans. Il est le petit protégé de Jean-Louis Aubert avec lequel il a interprété son album Be/être sorti en 2017. Malo a chanté Ciao, un titre pop aérien, en deux langues : anglais et français.

Louka (Mamma Mia)

Louka a été repéré par un certain Maître Gims. Ancien sportif de 25 ans, il signe l’année en 2017 avec MMC le label du rappeur. Maître Gims va même lui proposer ses services pour l’écriture de la chanson Mamma Mia avec la chanteuse Vitaa qui lui permettra de se qualifier. Un son pop et latino avec un clin d’œil à l’Italie, son pays d’origine.

Voici les quatre derniers qualifiés de la seconde demi-finale :

Madame Monsieur (Mercy)

Madame Monsieur partait comme le grand favori de cette demi-finale. Son titre Mercy est une chanson pleine d’espoirs. Le groupe musical est composé d’Émilie Satt et Jean-Karl Lucas a fait fureur auprès des jurés, car la musique a obtenu 56 points ! Le thème de cette œuvre est sur la guerre et l’histoire d’une petite fille née sur un bateau humanitaire alors que sa mère fuit les violences en Libye.

Max Cinnamon (Ailleurs)

Max Cinnamon est le benjamin de la compétition. Max c’est un look de beau gosse avec sa gueule d’ange, ses yeux bleus, son sourire dévastateur et sa tenue vestimentaire du garçon sérieux. Sans expérience dans la musique et sur scène, je jeune homme fait la différence et impressionne lors de son passage, première fois sur un plateau TV. Selon Amir « Il a tout ».

Son titre « Ailleurs » composé seul avec sa guitare transporte tout le monde dans un monde pop ou ses deux langues de prédilection sont présentes. Max finira à la seconde place du classement avec 54 points à la surprise générale.

Nassi (Rêve de gamin)

Nassi part quant à lui avec une longueur d’avance. Ayant connu la scène il arrive donc avec son expérience et son titre à son CV « La vie est belle » qui avait conquis tout le monde.

Sans aucun doute, Nassi a de fortes chances de représenter la France à l’Eurovision avec « Rêve de gamin », une musique pop urbaine et orientale pleine d’espoir.

Igit (Lisboa Jerusalem)

Igit est considéré comme « Jacques Brel » des temps modernes. Demi-finaliste de The Voice 2014, sa chanson Lisboa Jerusalem a parlé à tous avec une jolie valse. Igit prône des valeurs fortes dans ce titre : rassembler les peuples, unir les valeurs de tous. Le son traverse l’Europe avec des citations de nombreuses capitales européennes par cœur. Cette idée a plu au jury et au final, Igit se qualifie avec 46 points tout comme son concurrent Nassi. On pourra compter sur lui pour prétendre au titre de représentant de la France à Lisbonne.

Liens Utiles

Le site officiel Eurovision : eurovision.tv

La page Facebook officiel Eurovision : facebook.com/EurovisionSongContest

La page Facebook officiel Eurovision France : facebook.com/EurovisionFrance2