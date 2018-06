L’Eurovision arrive sur Netflix

L’eurovision arrive sur Netflix ! Le célèbre concours de chant, sera adapté pour le petit écran à travers une comédie qui sera diffusée sur Netflix.

Eurovision la comédie sur Netflix

Cette comédie sera réalisée et interprétée par le célèbre acteur et humoriste américain Will Ferrell qui a déclaré être fan de l’Eurovision depuis 1999. La future tête d’affiche de ce film s’est rendue cette année à Lisbonne, dans les coulisses de l’événement afin de préparer le long-métrage.

Will Ferrell, l’acteur principal d’Eurovision

L’acteur, humoriste, scénariste et producteur américain Will Ferrell sera la pièce maîtresse de la comédie Eurovision.

Selon le site américain « Deadline », l’acteur l’aurait co-écrit avec Andrew Steele.

Will Ferrell a déclaré au quotidien 20 minutes: «J’ai commencé à suivre le concours il y a presque vingt ans. Ma femme est Suédoise et la première fois que je suis allé en Suède, en 1999, j’ai découvert le concours. Depuis, je continue à suivre ce concours de musique que je trouve vraiment intéressant. C’est souvent excentrique et original».

