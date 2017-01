L’étoile, le nouveau Céline Dion

“L’étoile” le nouvel extrait de l’album Encore un soir de Céline Dion a été publié. Découvrez vite cette chanson signée par grand corps malade.

L’étoile de Céline Dion

“L’étoile” de Céline Dion, c’est la belle surprise de ce début d’année 2017 pour les fans de la chanteuse. C’est donc le 3éme extrait de l’album Encore un soir qui a été dévoilé par la diva Céline Dion. Le morceau a encore une fois été écrit par Grand Corps Malade, qui avait déjà participé à l’écriture de son précédent album français Sans attendre en 2012. La Canadienne accélère donc le pas et s’approche d’un registre un peu plus pop-folk, qui constitue une nouvelle corde à son arc.

Encore un soir le dernier album de Céline Dion

Encore un soir, son dernier album sorti le 26 août 2016 à fait un carton puisqu’il cumule à lui seul 620 000 ventes en seulement 4 mois. Rien d’étonnant, quand on voit tout l’engouement qu’avait le public pour l’album, qui était dédié en grande partie à son mari décédé 1 an plus tôt : René Angélil. L’album est donc à l’image du nouveau départ qu’a voulu prendre Céline Dion, qui souhaite encore étendre son univers musical : on attend avec impatience le prochain !

Un nouvel album pour Céline Dion en 2017

Le nouvel album de Céline Dion est attendu courant 2017, et il sera exclusivement en anglais ! Alors que la chanteuse québécoise est actuellement en concert à Las Vegas, on imagine qu’elle peaufine son nouvel opus pour conquérir de nouveau le grand public et pourquoi pas surpassé les ventes d’encore un soir.

La chanson de Noël pour ses fans

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Canadienne a interprété “Winter song”, une reprise de Sara Bareilles et Ingrid Michaelson, consacrée à ses fans. La vidéo a été publiée sur sa page Facebook, qui compte 23,6 millions d’abonnés. On peut y voir Céline émue, entourée de ses musiciens, chanter une de ses chansons préférées à l’intention, sans doute, de René.

Liens utiles

Le site officiel de Céline Dion

La page Facebook de Céline Dion

Le compte Twitter de Céline Dion