Un dernier album pour Aretha Franklin avant de partir en retraite

Aretha Franklin a annoncé la sortie d’un ultime album avant de prendre définitivement sa retraite. Après 60 ans de carrière, la légende de la soul souhaite finir son immense parcours en beauté !

Aretha Franklin annonce la fin de sa carrière

À 74 ans, l’icône afro-américaine de toute une génération, Aretha Franklin, a annoncé sa retraite. Elle déclarait récemment dans une interview d’une chaîne américaine locale : « Je prends ma retraite cette année. Je vais enregistrer un dernier album, donner quelques concerts et ce sera tout. Je suis fière de voir jusqu’où ma carrière m’a emmenée, mais je ne vais pas rester chez moi les bras croisés, ça ne serait pas bon pour moi ». La chanteuse souhaite donc marquer le coup avec cet ultime album. L’occasion pour elle de faire ainsi ses adieux à son public, mais précisant qu’elle sera toujours active puisqu’elle se produira lors : « d’événements précis, peut-être un par mois sur une période six mois par an ». À savoir que la chanteuse avait quelques ennuis de santé ces derniers mois, ce qui l’avait contrainte d’annuler certaines de ses représentations.

Aretha Franklin : l’ultime album 2017

Aretha Franklin sortira, si tout va bien, cet ultime album à l’automne 2017. On retrouvera notamment aux commandes de certains morceaux l’immense Stevie Wonder. Malheureusement, pas plus de détail concernant la nature de l’album, qui est encore en pleine composition. Son dernier opus avait déjà était bien accueilli par le public, on y retrouvait d’ailleurs une dizaine de reprises de chansons cultes empruntées à Gloria Gaynor, Etta James, Adele et Alicia Keys. Avec plus de 75 millions de disques vendus à travers le monde, on lui souhaite le même succès pour son dernier album !

