Dalida le film événement

Ce mercredi 11 janvier 2017, le film événement Dalida sort dans les salles de cinéma partout en France. Le film à déjà fait couler beaucoup d’encre pour de nombreuses raisons, découvrez maintenant lesquelles…

Dalida : sa vie sur grand écran

C’est une première : un film biopic retraçant la vie de la célèbre chanteuse Dalida, de sa naissance au Caire en 1933, à son malheureux suicide en 1987. Le film événement nous fait vivre, ou peut être revivre pour certains, ses premiers concerts à L’olympia, son mariage avec Lucien Morisse, patron de la jeune radio Europe n°1, ses soirées disco, ses voyages initiatiques en Inde… On y découvre le portrait intime d’une femme absolue, complexe et solaire, une femme moderne à une époque qui l’était moins … La réalisatrice Lisa Azuelos a fait appel à Orlando, le frère de Dalida, pour que le film puisse nous donner une idée fidèle de ce que pouvait être la légende musicale : de quoi ravire les éternels fans de la chanteuse qui attendait avec impatience la sortie du film.

L’héroïne du film fait un malaise à la télé

C’est la grande actualité du moment, ce jeudi 5 janvier 2017, sur le plateau du grand journal en plein direct, l’actrice principale qui incarne le rôle de Dalida a fait un malaise. En pleine promotion pour le film, alors que Orlando le frère de Dalida parlait, l’actrice italienne Sveva Alviti a été prise d’un malaise, on parle même d’une crise d’épilepsie. Le tout donne des images très impressionnante, voire choquante pour les plus sensibles, mais pas de quoi s’inquiéter puisque selon Victor Robert, l’animateur du grand journal « cette dernière allait bien, elle se reposait et avait décidé de ne pas reprendre l’émission ». L’actrice qui s’était « donnée à fond pendant la période de promo » s’accordera sans doute un temps de repos avant de se remettre en selle.

Dalida, la légende

La chanteuse d’origine égyptienne possède une carrière hors du commun en seulement 54 ans d’existence. Plus de 120 millions de disques vendu de son vivant et 20 millions depuis son décès, 2 000 chansons interprétées en de nombreuses langues (italien, français, arabe égyptien, hébreu, anglais, espagnol, allemand, néerlandais, arabe libanais, grec et japonais). La légende a également reçu le prix de l’Académie du disque français en 1975, pour Il venait d’avoir 18 ans. Ainsi on la considère, avec Édith Piaf, comme la chanteuse populaire française qui a le plus marqué le xxe siècle. Dalida a aussi participé à de nombreux films, elle deviendra d’ailleurs l’actrice principale du film dramatique Le Sixième Jour, ce rôle sera le dernier de sa carrière puisqu’il précéda son suicide en 1987…

Lien utile

le site officiel du film Dalida