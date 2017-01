Clément Verzi le premier album

Clément Verzi sortira son premier album le 9 septembre 2016 ! Révélé par l’émission The Voice, Clément Verzi sortira un premier album éponyme. Découvrez vite le disque de cet artiste hors du commun.

Clément Verzi le nouvel album

Le finaliste de la 5e saison de l’émission The Voice, Clément Verzi, sortira son premier album le 9 septembre 2016 ! L’artiste de 35 ans l’a annoncé à ses fans sur les réseaux sociaux : “Hello les Clem’s ! Content de vous l’annoncer, mon premier album sortira le 9 septembre ! Merci pour cette belle expérience qui a commencé avec vous…”. Clément Verzi sort un album éponyme de reprises dans lequel vous retrouverez entre autres J’envoie valser de Zazie, Elle est d’ailleurs de Pierre Bachelet ou encore Lean On de Major Lazer et Dj Snake ! Vous retrouverz aussi certaines interprétation qui en remporté un franc succès dans l’émission The Voice comme Je te promets de Johnny Hallyday et I follow river de Lykke Le.

Les titres de l’album

Je te promets J’envoie valser Elle est d’ailleurs Un homme heureux Pas assez de toi I follow river Lean On Maman Déjeuner en paix Pour me comprendre You are so beautiful

Clément Verzi dans The Voice

Clément Verzi s’est révélé durant la saison 5 de l’émission de télévision The Voice. Tout au début de l’aventure dans l’émission, il a interprété une reprise de Je te promets de Johnny Hallyday qui a tout simplement électrisé le jury. Engagé dans l’équipe de Zazie, Clément Verzi n’a cessé de séduire le jury et e public grâce à sa voix singulière et touchante. Sa personnalité et son timbre, qui nous font penser à Grégoire ou Christophe Maé, l’ont conduit jusqu’en final du télécrochet ! Même si il n’a pas remporté l’émission, Clément Verzi aura réussi à marquer les esprits, lui permettant de préparer au mieux sa jeune carrière de chanteur !

Clément Verzi

Après être né en Bretagne et avoir passer une partie de sa jeunesse dans une chorale de Saint Malo, Clément Verzi décide de rejoindre à Paris à 14 ans. Il forme alors son premier groupe de rock avec des amis, Deux stations après la Lune. Bien décidé à faire de la musique son métier, il décide de passer les auditions auprès du jury de la RATP, qui lui offre la possibilité de chanter dans le métro. Après quelques temps, il décide de tenter l’aventure The Voice, avec le succès qu’on lui connaît. Peut de temps apr!s la fin de l’émission Clément Verzi annonce qu’il sortira son premier album éponyme le 9 septembre 2016 !

Les autres finalistes de The Voice

En plus de Clément Verzi, la finale de la 5e saison de The Voice a réuni trois autres candidats, Slimane, Antoine et MB 14. Slimane, le grand gagnant, a déjà sorti son album le 8 juillet 2016, Au bout de mes rêves. Un disque avec lequel il s’est placé directement à la première place du classement des meilleures ventes d’albums en France. Avec 22 000 exemplaires vendus dès la première semaine de la sortie, il a tout de suite séduit ses fans. De leur côté, les autres finalistes Antoine et MB 14 n’ont toujours pas annoncé la sorti d’un futur album.