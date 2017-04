Claudio Capéo est de retour avec son nouvel album à partir du 15 juillet 2016. Après son succès avec le single Un homme debout, le chanteur qui s’était révélé dans The Voice, sort un album aux sonorités pop et entraînantes. Découvrez vite ses 13 nouvelles chansons !

Claudio Capéo le nouvel album

Claudio Capéo revient avec son nouvel album éponyme à partir du 15 juillet 2016. Cet opus se compose de 13 titres, dont son single Un homme debout, visionnée plus de 10 millions de fois, avec lequel le chanteur a connu un vrai succès. Vous retrouverez aussi la reprise Chez Laurette de Michel Delpech avec laquelle il avait il s’était révélé dans l’émission The Voice 5. Celui qui se place entre Zaz et George Brassens détonne sur des titres pop et entraînants. Avec cet album, Claudio Capéo souhaite redonner ses lettres de noblesses à la chanson réaliste.

Les titres de l’album

Un homme debout ça fait tourner le monde ça va ça va Je vous embrasse fort Ambulance Fidèle à moi-même Dis le moi Mon pays Belle France Sexy Tropical Chez Laurette Enfants Sauvages Riche

Un homme debout

Depuis le 25 mars 2016, son single Un homme debout Claudio Capéo fait un tabac. Ce titre, qui évoque la vie des hommes de la rue devenus presque invisible au fil du temps, est composé de textes engagés et de mélodies entraînante. Accompagné de son accordéon, il teint la musique de ce qui la fait populaire : la vie des gens. Avec plus de 5 millions de vues sur Youtube, le clip de la chanson, tourné place Bellecour à Lyon, a permis à Claudio Capéo de connaître un véritable succès.

Claudio Capéo chanteur et accordéoniste

Claudio Capéo et son accordéon c’est une véritable histoire d’amour. Le jeune chanteur, qui a participé à la dernière saison de The Voice, écume les concours d’accordéon depuis l’âge de 5 ans ! Mais ce n’est qu’en 2008 que ce musicien décide de se lancer dans la chanson et de fonder un groupe. Il apprend alors à maîtriser la scène et réalise les premières parties des concerts de Yannick Noah, des Frérots Delavega ou encore de Tryo. Celui qui se définit comme un chanteur de rue est même un ami fidèle, puisqu’il à engagé ses amis d’enfance comme musiciens dans son groupe, pour préparer la tournée qu’il fera prochainement dans toute la France !