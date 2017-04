Céline Dion le nouveau titre extrait de son album « Encore un soir »

En ce mois d’avril 2017, Céline Dion offre à son public “Les yeux au ciel”, une chanson présente sur son album « Encore un soir ». Celle-ci est dédiée à son fils, René Charles. Un nouveau titre, et une prochaine date à Lyon, découvrez tous les détails à savoir!

Le nouveau single de Céline Dion

Céline Dion a décidé à nouveau de partager avec le public un titre de son album « Encore un soir » : « Les yeux au ciel ». Grand Corps Malade et Florent Mothe ont signé en partie cette chanson. Celle-ci est une déclaration d’amour à son fils, René Charles. gé de 16 ans, il est le premier enfant du couple Céline Dion et René Angélil. Après avoir perdu son mari en janvier 2016, la chanteuse exprime dans ce titre ses peurs et sa peine de voir son fils grandir et s’éloigner d’elle.

Ecoutez le single « Les yeux au ciel » de Céline Dion

L’album de Céline Dion

« Encore un soir » est le dernier album en date de Céline Dion. Sorti le 26 août 2016, il est le 34e opus de l’artiste. Fin décembre 2016, il est vendu à plus 800 000 exemplaires dans le monde, ce qui en fait l’un des albums les plus vendus de l’année. « Encore un soir » est aussi une chanson présente sur l’album, la première à être sortie en single. Ecrit par Jean-Jacques Goldman, le titre est rapidement devenu un tube. C’est un hommage à son mari René Angélil, décédé quelques semaines avant sa sortie.

Céline Dion a également publié deux titres de son album « Encore un soir », en octobre 2016 : « L’étoile » et « Si c’était à refaire ». Des chansons qui cumulent à elles deux plus de 1,6 million de vues sur YouTube.

Céline Dion à Lyon le 12 juillet 2017

La tournée « Céline Dion Live 2017 » passera par le Parc OL de Lyon, le 12 juillet 2017. Un concert exceptionnel, car sa dernière et unique représentation à Lyon remonte à novembre 1995. Une occasion unique pour les fans de la région de profiter d’un show tout droit venu de Las Vegas, où elle se produit actuellement. Pour les retardataires, tous les billets ont été vendus, mais il reste quelques packs VIP, entre 255€ et 525€.

Biographie de Céline Dion

Céline Dion est une chanteuse canadienne, née au Québec le 30 mars 1968. Elle commence très tôt sa carrière, en étant repérée par René Angélil à 12 ans. Très rapidement, elle connaît le succès avec ses premiers albums « Incognito », « S’il suffisait d’aimer » ou « Céline Dion ». Ce sont surtout des dizaines de titres cultes qui la rendent aujourd’hui célèbre dans le monde entier. De « Ziggy » à « S’il suffisait d’aimer », en passant bien sûr par « My heart will go on », la B.O. du film de James Cameron, « Titanic ».

En août 2016, elle sort l’album « Encore un soir », entièrement en français. Une manière de faire son deuil, après la perte de son mari et agent artistique René Angélil, quelques mois plus tôt.

La chanteuse a vendu plus de deux cent trente millions de disques à travers le monde.

Liens pratiques

Site internet de Céline Dion

Page Facebook de Céline Dion

Compte Twitter de Céline Dion