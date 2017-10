Carla Bruni reprend un tube d’ABBA

Carla Bruni reprend le tube d’ABBA “The Winner Takes It All” sur son nouvel album qui est sorti ce vendredi 6 octobre 2017.

La reprise du quatuor suédois Abba “The Winner Takes It All” (1980) est le deuxième single du projet. Carla Bruni

ravive le brillant harmonique de cette complainte hautement mélancolique sous un vernis disco.

Dans « French Touch », son nouvel album, Carla Bruni reprend certains de ses titres anglo-saxons préférés. On

retrouve des classiques du rock (Depeche Mode “Enjoy The Silence”, AC/DC “Highway to Hell”, Lou Reed “A Perfect

Day”…) et des vieux standards (“Moon River,” “Love Hurts,” “Crazy”).

Produit par David Foster, le producteur aux 16 grammys, (récompensant entre autres son travail pour Diana Krall,

Michael Bublé, Barbra Streisand, Whitney Houston, Rod Stewart ou Céline Dion), ce disque est un écrin acoustique

aux arrangements dépouillés.

Ecouter un extrait de “The Winner Takes It All” chanté par Carla Bruni

