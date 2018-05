Calogero parrain du concours d’écriture de jeunesse Antoine de St-Exupéry

Calogero est le parrain d’un grand concours d’écriture Jeunesse baptisé « L’aérien pour relier la jeunesse » organisé par la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse, avec le Raid Latécoère-Aéropostale, les éditions Gallimard et le Labo des histoires.

De Jean Mermoz, à Antoine de Saint Exupéry en passant par Henri Guillaumet, ils ont tous écrit la légende de l’Aéropostale. Reliant la France au Chili en passant par le Sénégal, vers l’Uruguay, l’Argentine, la Patagonie et le Chili, par-dessus la Cordillère des Andes, cette ligne aérienne de distribution du courrier fête cette année ses 100 ans.

Dans son titre « Voler de nuit », issu de son dernier album Liberté Chérie, Calogero a rendu hommage à ces « facteurs du ciel pour l’Aéropostale » qui ont permis, au péril de leur vie, de relier les citoyens du monde en transportant leurs messages de paix, d’amitié, de pardon et d’amour…

Dans un message vidéo, le chanteur Calogero, parrain du concours 2018, invite les jeunes francophones à écrire une lettre porteuse d’un message d’espoir et d’avenir pour la planète, à la manière du Petit Prince.

Tous les courriers seront embarqués à bord des 60 avions du Raid Latécoère-Aéropostale qui, fin septembre, relieront dix villes de la mythique ligne aérienne pour commémorer son centenaire. Les lettres seront distribuées et lues par des enfants à chaque ville-escale de Toulouse jusqu’à Dakar. Il s’agit d’enfants et de jeunes défavorisés issus des écoles aidées par la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse, le Raid et leurs partenaires, dans les villes étapes historiques de la ligne, qui bénéficieront de baptêmes de l’air offerts par les différents équipages participant au Raid et d’une formation aéronautique (sur le modèle du BIA – diplôme Latécoère).

De plus, les membres d’un Jury composé de personnalités de la littérature et de l’aéronautique sélectionneront les 50 plus belles lettres qui seront publiées sous la forme d’un recueil aux éditions Gallimard.

Pour participer au concours, il suffit :

d’avoir moins de 25 ans

de rédiger une lettre d’espoir en langue française (1 page max.)

d’envoyer cette lettre avant le 30 juin 2018 à l’adresse suivante : labodeshistoires.com/lbh/aerien