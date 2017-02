Benjamin Biolay le nouvel album 2017

Ce lundi 13 février 2017, Benjamin Biolay a dévoilé le premier extrait de son nouvel album qui sortira mai 2017. Découvrez “Amor”, un single disco-funk aux influences latines !

Benjamin Biolay l’avait annoncé en début d’année, il sortira la suite de son dernier album “Palermo Hollywood”. Prévu pour le 19 mai 2017, ce septième album original nommé “Volver” s’inscrit dans la même lignée que son prédécesseur. Il déclarait dans une interview : « Le volume deux qu’est la suite de ‘Palermo Hollywood’ et le retour en France, avec les mêmes musiciens, se nommera ‘Volver’. Il aura quand même cette étiquette de Palermo Hollywood, mais c’est une autre histoire, c’est une version plus urbaine de la musique latino-américaine ». Le chanteur souhaite donc s’ouvrir à d’autres genres musicaux, tout en confrontant les cultures des deux hémisphères…

« Roma (Amor) » c’est le nouvel extrait dévoilé par Benjamin Biolay ce lundi. On y découvre un morceau disco-funk entêtant aux influences latines. Ce 1er single du nouvel album « Volver » nous montre un visage toujours aussi libre et aventureux du chanteur. Il continue sa quête vers la chanson pop du futur en s’ouvrant sur le monde. L’artiste s’éloigne de la musique traditionnelle, mais assume ses choix. Il prend des risques, et jusqu’ici tout lui réussit alors nous, on en redemande !

Benjamin Biolay encore en tournée !

Encore en tournée jusqu’à fin février pour son dernier album “Palermo Hollywood” , Benjamin Biolay enchaînera avec la sortie de « Volver ». Récemment récompensé aux victoires de la musique pour l’album de chanson de l’année, l’artiste retrouvera son public cet été pour d’autres dates de concert. On le retrouvera notamment en Belgique et en France, on conseille donc à ses fans de rester à l’affût !

