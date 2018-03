Axelle Red le nouvel album 2018

Axelle Red revient en 2018 avec “Exil”, un album fort et poétique, naviguant entre Pop, Soul et Électro. Des sonorités irrésistibles qui nous font voyager entre l’Europe et les Etats-Unis, un album d’Axelle Red à ne pas manquer. Le nouvel album d’Axelle sera disponible le vendredi 16 mars 2018.

Le nouvel album 2018 d’Axelle Red

Le nouvel album 2018 d’Axelle Red sortira le vendredi 16 mars 2018. Exil, un album résolument ensoleillé.La chanteuse a maintenant opté pour la méthode directe. De l’écriture nez à nez avec un ou une co-auteur(e). Cinq grands noms côtoient celui d’Axelle sur Exil. Parmi eux, Albert Hammond et Shelly Peiken, le danois Rune Westberg et le norvégien Jarl Aanestad font partie du projet.

Pour cet album 2018, elle s’est moins appuyée sur les musiciens et les studios.

Exil lui a permis d’explorer à nouveau sa voix, avec un son où le soul a laissé un peu plus de place à la pop et au rock. Monter dans le ton grave était un défi comme elle l’explique “Arriver à monter en force, gravir les notes et quand même garder ce grain, c’était un défi que je ne m’étais pas encore lancé. Sur Exil, ma voix est l’instrument de base.”

Sur Exil chaque titre est romantique et idéaliste.

Au programme des chansons d’Exil, l’album est composé de 11 titres. La langue est majoritairement en français, avec des titres aussi bien mélancoliques que féministes, de « Gigantesquement belle » à « Le plus beau reste à venir » en passant par « This Girl’s Gonna Kill You ».

La playlist de l’album 2018

Who’s Gonna Help You Excusez-moi Quand le jour se lève Gigantesquement belle Signe ton nom Un ami Le grand retour Mont des regrets This Girl’s Gonna Kill You C’est ainsi Le plus beau reste à venir

Liens utiles

Page Facbook officielle: facebook.com/AxelleRed

Site officiel d’Axelle Red : axelle-red.com