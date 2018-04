Amaury Vassili le nouvel album 2018

Amaury Vassili nous revient avec un tout nouvel album éponyme qui sortira le 18 mai 2018. Son 6e album, se veut plus personnel, mélange de jolis titres inédits, et de reprises sublimées par sa voix de ténor. Cet album signe le grand retour d’Amaury Vassili.

L’album 2018 d’Amaury Vassili

L’album 2018 d’Amaury Vassili sera composé de 3 reprises emblématiques, véritables hymnes fédérateurs (dont le titre incontournable “The Final Countdown” du groupe suédois Europe, resté pendant plusieurs semaines numéro 1 du Top 50 en 1986, et “Sketch of Love”, le célèbre titre de Thierry Mutin 4ème meilleure vente de single en novembre 1988) et de 10 titres inédits écrits et composés par Amaury Vassili, William Rousseau et Slimane, gagnant de The Voice en 2016.

Ce nouvel album marque le grand retour d’Amaury à la pop lyrique et symphonique dans un registre plus épique que jamais, mettant en valeur les notions de célébration de vivre ensemble et d’humanisme.

Le premier extrait du nouvel album d’Amaury Vassili

Tout sera le 1er single extrait du nouvel album ; pour ce titre le chanteur a été épaulé par un grand artiste de sa génération et un mélodiste hors pair : Slimane. « Il a eu des idées et une vision musicale pour moi, il m’a tout de suite compris. ».

Les titres du nouvel album d’Amaury Vassili

Tout Sketch of love Dans le miroir Once upon a time Encore Ce soir Le commun des mortels La passion The final countdown Pour les autres Virage J’ai cherché 12 septembre Sunday Morning [Bonus Track] Back Home [Bonus Track]

Amaury Vassili, une des plus belles voix de France

Amaury Vassili a affirmé très tôt ses talents de chanteur. Après avoir remporté de multiples concours de chants alors qu’il n’a que 15 ans, il se fait connaître en 2006 avec le single “Nos instants de liberté” en duo avec Liza Pastor. Il confirme son succès en 2009 avec la sortie de son premier album studio intitulé Vincero primé disque de platine, puis Cantero en 2010. Sa voix envoûtante a conquis le public, et s’affirme comme une des plus belles voix de France.

Sa consécration arrive en 2011, année où il représente la France à l’Eurovision. À cette occasion, il interprète une chanson corse nommée “Sognu”. Cette performance aura reçu le prix Marcel-Bezençon de la meilleure composition, une première pour une chanson française à l’Eurovision.

En 2012, il sort son 3ème album studio Una parte di me. Puis suivent un album de reprises de chansons de Mike Brant en 2014, Amaury Vassili chante Mike Brant, et Chansons Populaires (2015) qui inclut “J’ai encore rêvé d’elle” en duo avec Barbara Ospomer.

Trois ans plus tard, il signe donc son grand retour dans la chanson avec un album éponyme où il entremêle titres inédits et reprises de chansons cultes.

