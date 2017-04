L’album Sgt. Pepper des Beatles ressort pour son 50e anniversaire

Pour le 50e anniversaire de la sortie de “Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, l’album mythique des Beatles ressortira le vendredi 26 mai 2017. En attendant sa sortie, on vous dit tout sur la réédition de cet album culte des quatre garçons dans le vent.

L’album mythique “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” des Beatles est sorti il y a 50 ans. L’occasion de rendre hommage à l’un des plus grands albums rock de tous les temps. Pour célébrer cet anniversaire, l’album du groupe anglais a été totalement remixé et ce sont quatre éditions que vous pourrez découvrir le 26 mai 2017.

C’est la première fois qu’un album des Beatles est remixé, et qu’un de leurs albums est réédité en plusieurs formats.

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band est l’album rock le plus important jamais réalisé par les Beatles, le plus

grand groupe rock & roll de tous les temps. Une œuvre dont le concept, le son, la composition, la

pochette et la technologie de studio utilisée reste toujours inégalée.

Après leur décision d’arrêter de tourner, les Beatles s’enferment en studio entre décembre 1966 et

avril 1967 pour enregistrer l’album qui s’avèrera être leur chef-d’œuvre : Sgt. Pepper’s Lonely Hearts

Club Band.

Sortie le 1er juin 1967, c’est une véritable bombe qui va transformer la manière d’enregistrer. Sgt. Pepper a également bouleversé la façon de percevoir un album Rock.

Contenu de l’édition 1 CD

CD 1 : Sgt. Pepper Remix 2017

Contenu de l’édition 2 CD Deluxe digipak

CD 1: Sgt. Pepper Remix 2017

CD 2: Outtakes / Versions alternatives dans l’ordre de l’album original (Inclus Strawberry Fields

Forever et Penny Lane)

Contenu de l’édition 2 LP Deluxe

LP 1: Sgt. Pepper Remix 2017

LP 2: Outtakes / Versions alternatives dans l’ordre de l’album original (Inclus Strawberry Fields

Forever et Penny Lane)

Contenu de l’édition Super Deluxe

CD 1: Sgt. Pepper Remix 2017

CD 2: Complete Outtakes / Versions alternatives dans l’ordre dans lesquels les titres ont été

enregistrés (Inclus Strawberry Fields Forever et Penny Lane)

CD 4: Album en mix mono

DVD : Making Of Sgt. Pepper (documentaire de 1997 uniquement diffusé en Angleterre). Mixes 5.1 de

l’album

Blu-Ray Video : Making Of Sgt. Pepper (documentaire de 1997 uniquement diffusé en Angleterre).

Mixes 5.1 de l’album

Ecoutez un extrait du titre Sgt. Pepper remixé pour l’album anniversaire

