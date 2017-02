L’album hommage à Michel Delpech, intitulé “J’étais un ange’, sortira dans les bacs le 18 novembre 2016. Entre 12 et 14 artistes reprendront des morceaux du chanteur disparu à l’âge de 69 ans en janvier dernier 2016. Découvrez vite les artistes et les tubes qui seront présents sur cet album !

L’album hommage à Michel Delpech

Avant de nous quitter le 2 janvier dernier, Michel Delpech travaillait sur un album de reprises de ses plus belles chansons. Le chanteur avait établi une liste des chansons qu’il voulait faire revivre, et une liste des artistes qu’il aurait aimé entendre interpréter ses chansons.

Son épouse Geneviève et une petite équipe travaillant sur le projet ont laissé aux artistes la possibilité de reprendre la chanson qu’ils voulaient. Marc Lavoine a choisi Les Divorcés. Calogero s’attaque quant à lui à une chanson de 1975, Ce lundi-là. Pascal Obispo interprète« Tu me fais planer » et Laurent Voulzy reprend « Wight Is Wight ».

Pour un flirt, le 1er extrait chanté par Patxi

C’est Patxi un ancien candidat de la Star Academy 3 qui aura l’honneur de défendre cet album avec le premier extrait « Pour un flirt ».

Ecoutez Pour un flirt – Patxi