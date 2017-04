L’album hommage à Alain Souchon sortira le 16 juin 2017

L’album hommage « Souchon dans l’air » paraîtra le 16 juin 2017. Un ensemble de reprises des plus grands titres d’Alain Souchon par 13 artistes français, dont Vanessa Paradis, Jean-Louis Aubert ou Brigitte. Toutes les informations à savoir sur ce nouvel album sont ici.

L’album hommage à Alain Souchon

L’album « Souchon dans l’air », composé des plus grandes chansons d’Alain Souchon repris par une dizaine d’artistes français, sortira le 16 juin 2017. Un album hommage dirigé par Pierre et Charles Souchon, les fils de l’artiste. Pour reprendre les classiques de leur père, ils ont pensé à « des artistes fidèles à l’esprit des chansons, à sa sensibilité ».

Ce sont 13 artistes qui ont accepté de collaborer : Vanessa Paradis, Brigitte, Jean-Louis Haubert, Benjamin Biolay, Catherine, Oxmo Puccino, Arthur H, Tété, Jeanne Cherhal, Izïa, Mathieu Boogaerts, Chilly Gonzalez et Juliette Armanet.

Un album qui fait plaisir à Alain Souchon, qui déclare : « Tous ces grands artistes que j’admire m’envoient des baisers très forts. J’aime les baisers et je leur en renvoie des amoureux en les serrant très fort dans mes bras. Vive les chanteurs, merci, vive la musique. »

Sur la pochette de l’album est inscrit « Disque 1 », laissant envisager une possible suite, avec d’autres artistes et d’autres titres cultes d’Alain Souchon. Disponible le 16 juin 2017, l’album « Souchon dans l’air » fait suite à d’autres hommages rendus à de grands artistes français comme Jean Jacques Goldman, Renaud, Daniel Balavoine ou Michel Delpech.

Le premier single

Le premier single de cet album hommage est la reprise de « La Ballade de Jim » interprétée par Izïa, la fille de Jacques Higelin. Cette chanson qui a été composée par Laurent Voulzy, figurait sur l’album « C’est comme vous voulez », sorti en 1985. Avec la vidéo de « La Ballade de Jim », Alain Souchon a remporté en 1986 la Victoire de la musique du meilleur clip.

Alain Souchon engagé avec Colibris

Alain Souchon était présent les 8 et 9 avril 2017 à Paris avec plusieurs artistes, pour soutenir l’association Colibris. Celle-ci défend une société plus écologique et solidaire, et souhaite se faire entendre par les candidats à la présidentielle, pour les sensibiliser aux questions environnementales. Pour faire passer le mot, Colibris a lancé un tour de France. Il a débuté à Paris où se sont tenus des débats, des ateliers et un concert de trois heures auquel Alain Souchon a participé. Il a d’ailleurs lancé un refrain improvisé « Colibris, oui, oui, oui » repris par le public « Colibris, si, si, si ». L’association passera par Nantes, Marseille, Strasbourg et Toulouse jusqu’en juin 2017.

La carrière de Alain Souchon

Souvent associé à son camarade Laurent Voulzy, avec lequel il a débuté, Alain Souchon est un artiste français reconnu par le public. En 1974, il sort son premier tube « J’ai dix ans », et monte sur la scène de l’Elysée-Montmartre, puis de l’Olympia en première partie de Jacques Debout.

La carrière de l’artiste est alors lancée. Il sortira des titres connus de tous comme « Allô maman bobo », « Foule sentimentale », « Bidon » ou encore « Jamais content ».

En 2014, l’artiste partage un album et une tournée avec son ami de toujours Laurent Voulzy. Ce dernier confiera : « On y pense depuis dix ans ». Douze titres présentés dans l’album « Alain Souchon & Laurent Voulzy » qui auront su ravir les fans.

Aujourd’hui âgé de 72 ans, Alain Souchon continue d’écrire et d’interpréter de nouveaux morceaux. Un prochain album devrait sortir prochainement.

Liens utiles

Site internet d’Alain Souchon

Page Facebook d’Alain Souchon