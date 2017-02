Un album de reprises en hommage à Michel Fugain

À l’occasion des 75 ans de Michel Fugain, les Kids United, Amir et Claudio Capéo se sont réunis pour une compilation de reprises des plus belles chansons de l’artiste !

L’album de reprise : « Chante la vie chante »

L’album de reprise en hommage à Michel Fugain : « Chante la vie chante » sortira le 12 mai 2017. Sa maison de disques (Smart) a concoctée un album d’une dizaine de reprises de ses meilleurs tubes chantées par la nouvelle génération. On retrouvera ainsi : les Kids United, Amir, Ben l’Oncle Soul, Claudio Capéo, Slimane en duo avec Patrick Fiori, Arcadian (le trio révélé par « The Voice »), les New Poppys avec Chimène Badi, Corneille… Un beau cadeau pour les 50 ans de carrière de Michel Fugain, mais aussi pour ces fans qui verront leurs titres préférés être réinterprétés par tous ces jeunes artistes de talents. Le rendez-vous est donné, on attend les beaux jours du printemps avec impatience !

Michel Fugain : 50 ans de carrière

Michel Fugain est né le 12 mai 1942 à Grenoble. Chanteur, compositeur et interprète français, en trente ans de carrière, Michel Fugain a écrit, composé et interprété quelques chansons qui sont devenues de véritables tubes comme “Fais comme l’oiseau” et “Une belle histoire”. Son dernier album date de 2012 : “Bon an, mal an”. Cet album (qui est un double album) s’est vendu de partout en Europe et au Canada, un réel carton ! Voulant toujours faire plaisir et aider si possible, Michel Fugain chante, en 2013, sur le single caritatif “Je reprends ma route” en faveur de l’association Les voix de l’enfant. C’est donc pour cette année 2017 que les titres du célèbre chanteur vont refaire surface…