Vendredi 13 jour de chance pour les amateurs de jeux

Chaque vendredi 13 est un jour très attendu par les amateurs de jeux, et ce vendredi 13 avril 2018 ils seront encore nombreux à vouloir décrocher le gros lot ! A cette occasion, les joueurs pourront tenter leur chance aux traditionnels jeux de grattage, au loto ou bien encore sur internet avec des jeux comme la roulette en ligne.

À quel jeu jouer ce vendredi 13 ?

À l’occasion du vendredi 13, les agences de jeux ont fixé des gains très importants.

Par exemple, la FDJ va mettre la totale ! En effet, elle a annoncé que la cagnotte de l’EuroMillion sera à hauteur de 17 millions d’euros minimum, et celle de My Million à 1 million d’euros, celle du Super Loto à 13 millions d’euros.

En ce qui concerne sa gamme de jeux à gratter, le gain du Black Jack a doublé, de 20 000 à 40 000 €. Vous pouvez aussi gagner jusqu’à 1313€ grâce à la série limitée du Bingo Live, et jusqu’à 1000€ au Numéro Fétiche.

Les plus gros gains un vendredi 13

Le vendredi 13 février 2015, un Belge a remporté le gros lot de 2.500.000 euros au tirage du Super Lotto. L’heureux gagnant avait trouvé les six numéros exacts ce qui lui avait permis de toucher le jackpot ! A cette occasion il avait joué les numéros gagnants : 8 – 9 – 12 – 29 – 31 – 45.

En 2010, le vendredi 13 a porté chance à un Martiniquais qui a remporté la cagnotte de 13 millions d’euros.

Les origines du vendredi 13

Les origines du vendredi 13 remontent aux textes religieux. Le 13 fait référence aux 13 invités du dernier repas du Christ avant sa crucifixion, dont le 13ème s’avère être Judas, le traître du prophète. C’est dans le 13ème chapitre du dernier livre de la Bible que l’Antéchrist est mentionné, sous le nom de “la Bête”.

Concernant le vendredi, c’est notamment ce jour que l’enfant d’Adam et Eve Caïn tue son frère Abel.

Et alors pourquoi un vendredi ? Parce que ce jour de la semaine lie les trois religions monothéistes : Shabbat pour les juifs, le Jour Saint pour les musulmans et le jour de la crucifixion de Jésus pour les chrétiens. Il a suffi de lier « vendredi » et le nombre « 13 » pour obtenir un jour méfiant et angoissant.

le vendredi 13 porte bonheur

Non, tout le monde ne voit pas noir ce jour-là. Certains tentent même leur chance avec des jeux d’argent : les opérateurs de jeux organisent toujours des offres spécial « vendredi 13 », et ça marche.

Vendredi 13 en 2018

L’année 2018 compte deux vendredis 13, le premier en avril et le second en juillet. L’an dernier comptait aussi deux vendredis 13, mais qui sont tombés en janvier et en octobre. L’année prochaine, les vendredis 13 tomberont encore sur d’autres mois, plus précisément en septembre et en décembre. Et en 2020, les mois « maudits » ou « bénis » au choix seront mars et novembre.

Vendredi 13 et superstitions

En 2017 un site de voyage s’était amusé à sonder les superstitions des Européens. Au terme de ce sondage : ils étaient 15 % à craindre ce jour particulier sur le vieux continent. Soit presque autant que ceux qui redoutaient de « casser un miroir » (21 %), de « passer sous une échelle » (20 %) ou d’ouvrir un parapluie à l’intérieur » (17 %). Viennent ensuite les peureux de la salière, puisque 15 % des Européens sont superstitieux quant au fait de renverser du sel. Néanmoins, les Français restent un peu moins superstitieux que la moyenne de l’Europe, établie à 55 % : 52 % d’entre nous accorde une importance aux superstitions, contre 60 % pour les Espagnols ou encore 58 % chez les Italiens…

La Française des Jeux privatisée

Le Ministre de l’Économie Bruno Le Maire a récemment déclaré que le Gouvernement tient à privatiser la Française des Jeux. C’est ce qu’il a tenu à faire savoir, bien qu’il admet que le Gouvernement souhaite tout de même garder un certain contrôle sur cet organisme, dans une volonté de régulation et de contrôle des jeux. Bien que la décision n’est pas encore tranchée, l’État souhaite vendre 72% des parts de la FDJ à des actionnaires, qui pourraient potentiellement être des salariés de la FDJ ou encore des buralistes, qui voient d’un bon oeil un tel investissement. En effet, les revenus liés aux jeux d’argent contribuent à 35% le Chiffre d’Affaires moyen des buralistes.