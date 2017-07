Vivez l’été à Villeurbanne !

« Vivez l’été à Villeurbanne » revient avec des animations gratuites tout l’été.

Du 8 juillet au 2 septembre 2017, des parasols, des transats, des livres et des magazines seront mis à disposition des habitants sur le parvis de l’hôtel de ville. Un kiosque à lecture pour les plus petits sera également ouvert. Sur cette même période et jusqu’au 7 septembre 2017, l’avenue Henri-Barbusse sera fermée à la circulation pour permettre aux habitants de profiter d’un espace piéton et de terrasses étendues en centre-ville.

Le marché aux puces du canal animera le quartier Gratte-Ciel à partir du 8 juillet 2017 tandis que le Rize vous fera découvrir l’histoire architecturale et urbaine des Gratte-Ciel le mardi 25 juillet 2017.

Pour les cinéphiles, la ville de Villeurbanne organise le “Cinéma sous les étoiles” vous permettant d’assister à des séances sur grand écran gratuites et en plein air. Le Rize prévoit également des séances tous les samedis de juillet à août sur le thème des rapports de l’homme avec son milieu naturel.

Des activités sportives seront, de plus, proposées tout l’été à Villeurbanne avec notamment la Caravane des jeunes du 10 juillet au 4 août 2017 qui animera un programme multiactivité accessible dès 12 ans, et l’espace jeune ouvert du 9 au 18 août 2017.

Le Centre nautique Etienne Gagnaire proposera différents stages et activités dans ses bassins. Les séniors sont invités à participer cet été aux nombreuses activités proposées par l’Ovpar (l’office villeurbannais des personnes âgées et des retraités) tels que des concerts, des expositions ou de la calligraphie chinoise par exemple.

Enfin, le parvis de l’hôtel de ville sera animé du 12 juillet au 30 août de concerts variés allant de musique groove à un set de DJ enflammé.