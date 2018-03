Visitez la Maison des Canuts et les Traboules de la Croix-Rousse

La Maison des Canuts à Croix-Rousse (Lyon 4) propose des visites commentées puis des visites commentées des traboules de la Croix-Rousse sur les pas des Canuts.

Visites commentées de la Maison des Canuts

La Maison des Canuts propose des visites commentées avec démonstration de tissage sur un authentique métier à bras Jacquard à 11h et à 15h30.

Les dates sont les suivantes :

Du lundi au samedi, toute l’année (sauf les dimanches et les jours fériés)

Attention :

Visite supplémentaire à 14h30 le samedi 12 mai.

Visites supplémentaires à 16h30 les 9, 11 et 12 mai

Visite tout public, conseillée pour les enfants à partir de 8ans.

Réservation et achat des places en ligne (www.maisondescanuts.fr) ou achat des places directement le jour de la visite à la Maison des Canuts. Ouverture de la billetterie 45 minutes avant le départ de la visite.

Tarifs :

Visite libre :

Adulte 2€

Etudiant 1€

Gratuit jusqu’à 11ans

Visite commentée Maison des Canuts :

Adulte 7,50 €

Etudiant 4.50€

Gratuit jusqu’à 11ans

Visite commentée Maison des Canuts et traboules de la Croix-Rousse :

Adulte 13€

Etudiant 8€

Gratuit jusqu’à 11ans

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h00

Fermée les dimanches et les jours fériés (fermeture les 2/04, 01/05, 08/05 et 10/05)

Découvrez les traboules de la Croix-Rousse

La Maison des Canuts propose des visites commentées avec démonstration de tissage sur un authentique métier à bras Jacquard et à 15h30, puis une visite commentée des traboules de la Croix-Rousse sur les pas des Canuts à 16h40. Arrivée place des Terreaux à 18h00.

Dates :

Du 7 au 13 avril (zone A) : les lundis, mardis, vendredis et samedis à 15h30

Du 16 au 21 avril (zone A et C) : les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis à 15h30

Du 23 au 28 avril (zone C) : les lundis, mardis, vendredis et samedis à 15h30

Mai 2018 : mercredi 9, jeudi 11, et samedis 12, 19 et 26 à 15h30

Visite tout public, conseillée pour les enfants à partir de 8ans.

Réservation et achat des places en ligne (www.maisondescanuts.fr) ou achat des places directement le jour de la visite à la Maison des Canuts. Ouverture de la billetterie 45 minutes avant le départ de la visite.

Visite découverte pour les enfants : « du papillon au tissu de soie »

Dates :

Du 10 au 19 avril : les mardis, mercredis et jeudis à 14h00

Sauf le 18 avril : départ à 14h30

Mercredi 25 et jeudi 26 avril à 14h00

Une visite découverte pour les enfants autour de la soie avec dévidage du cocon.

Dans un premier temps, les enfants découvrent les principales matières textiles naturelles puis découvrent la soie. La visite se construit autour des connaissances et des questions des enfants. Puis, place à une démonstration de tissage sur un authentique métier à bras Jacquard du 19ème siècle ! A la fin, les enfants repartiront avec un cadeau. A travers cette visite, les enfants découvrent le cycle du ver à soie et le tissage à travers le toucher, la vue et l’ouïe (découverte des différentes matières par le toucher, le bruit des métiers à tisser…).

Cette visite ludique et interactive ravira les plus petits comme les plus grands.

Visite pour les enfants accompagnés de leurs parents, à partir de 6ans.

Réservation obligatoire sur www.maisondescanuts.fr ou au 04 78 28 62 04.

Tarifs :

Adulte 7.50 €

Enfant : 4.50€

Visite sur le thème de la seconde guerre mondiale

Samedi 14 avril à 15h30

Samedi 5 mai à 15h30

Nous proposons une visite commentée avec démonstration de tissage à 15h30 (durée 50 min), puis une visite commentée des traboules sur le thème de la

«Résistance » à 16h40 (durée 1heure30, arrivée place des Terreaux).

« Lyon, capitale de la Résistance. Ce titre attribué par Charles de Gaulle souligne le rôle fondamental de Lyon dans la Résistance. La ville a en effet concentré pendant un temps ses commandements.

Cette visite guidée à travers les traboules de la Croix-Rousse nous permettra d’évoquer la Résistance à Lyon sur les pas de ses acteurs, bien sûr Jean Moulin qui l’organisa et l’unifia mais également d’autres hommes et femmes connus et moins connus qui ont fait le choix de la vie clandestine. Nous retracerons cette période sombre et héroïque de l’histoire de France à travers le contexte de l’époque, la vie sous l’occupation, la répression et évoquerons l’action menée par la Résistance en passant par ses lieux secrets des imprimeries de la presse clandestine aux boîtes aux lettres. »

Informations pratiques

Tarifs :

Maison des Canuts et traboules « résistance »

Adulte : 13€

Etudiant et enfant de 12ans et + : 8€

Gratuit jusqu’à 11ans.

Réservation obligatoire via notre billetterie en ligne.

Visite tout public, conseillée pour les enfants à partir de 10ans.

Site officiel : maisondescanuts.fr

Page Facebook officielle : facebook.com/maison.descanuts

Mail : www.maisondescanuts.com / maisondescanuts@wanadoo.fr

Tel : 04 78 28 62 04

Adresse : 10 rue d’Ivry 69 004 Lyon