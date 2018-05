Villeurbanne organise “Les bons plants” au parc de la Feyssine le 26 mai 2018

La ville de Villeurbanne organise Les Bons Plants samedi 25 mai, à partir de 14 h au cœur du parc naturel urbain de la Feyssine. Un événement éco-citoyen et festif pour découvrir la nature et l’environnement tout en s’amusant. Il s’agit d’interpeller le public sur l’impact de ses pratiques et de permettre aux plus jeunes de comprendre l’importance de la faune, de mieux appréhender la dimension végétale et la notion de biodiversité dans l’espace urbain. Une occasion pour les Villeurbannais de découvrir le patrimoine naturel et paysager du parc de la Feyssine. Cette année, les Bons Plants mettent à l’honneur la valorisation des déchets et le compostage.

Cette manifestation printanière créée en 2002 est l’occasion de rassembler petits et grands autour de la nature et de ses enjeux. Les animations sont nombreuses pour les enfants avec la possibilité pour eux de s’essayer à l’accrobranche, de participer à des balades en calèche, des parcours acrobatiques ou encore de visiter une mini-ferme pédagogique.

De nombreuses associations sont également présentes pour animer des ateliers pédagogiques et créatifs, autour notamment de la découverte du compostage. Les participants pourront apprendre à fabriquer leur propre bac de compost. Ils pourront prendre part à des jeux sur les mystères du sol puis créer et déguster, à la manière du peintre Arcimboldo, un bonhomme entièrement composé de légumes… Les adultes ne seront pas en reste, puisque des ateliers leur sont dédiés tout au long de la journée : jeux de piste, un atelier d’éducation canine ou encore une sensibilisation sur le tri.