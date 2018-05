Vénissieux : un homme condamné à la prison ferme pour avoir craché sur son ex-femme

Un homme a été jugé ce mercredi pour avoir violenté son ex-femme et lui avoir craché dessus à Vénissieux. Il a pris 10 mois de prison.

Alors qu’il avait déjà reçu une condamnation de 4 mois avec sursis pour avoir insulté et agressé cette même ex-femme, sa peine a été alourdie il y a quelques jours.

En effet, cet individu a récidivé en voulant empêcher son ex-femme d’aller porter plainte contre lui au commissariat, s’apercevant qu’il ne s’était pas calmé depuis sa dernière condamnation. Il tente lui en dissuader en la suivant jusqu’au poste de police et lui a pris soudainement son téléphone pour le casser. Il termine en lui crachant au visage et en l’insultant une fois de plus.

Le vénissian a donc été jugé en comparution immédiate. Il a pris au final 6 mois de prison ferme et 4 avec sursis.