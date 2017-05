Trois seniors jugés à Lyon pour revente illégale d’armes

Le gérant d’une armurerie à Saint-Etienne accusé de revente illégale d’armes et deux de ses intermédiaires présumés, tous âgés d’un certain âge, ont été jugés à Lyon.

Le gérant rachetait des armes démilitarisées importées d’Italie et les revendait sur internet. Il aurait cumulé plus de 225 000€ de bénéfices entre 2012 et 2013.

La police a découvert ses pratiques en 2013 quand sa boutique a été attaqué à la voiture-bélier. Un incendie s’était alors déclaré. Lors de l’enquête, les policiers ont consulté les registres du gérant et ont remarqué des incohérences, le suspectant alors de ventes illégales d’armes.

Les deux complices septuagénaires étaient déjà connus par la justice pour des histoires liées à des armes. Des fusils avaient été retrouvés dans le box de l’un d’eux, à Bron.

Le jugement aura lieu le 2 juin. Les deux hommes pourraient écoper de 2 et 3 ans de prison ferme. Quant au gérant de l’armurerie, deux ans de prison avec sursis ont été requis contre lui.

Le procureur a demandé la relaxe des armuriers italiens qui eux n’étaient pas au courant de ces reventes illégales.