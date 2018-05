The Village : Un grand succès, déjà 500 000 visiteurs !

Après 10 jours d’ouverture, The Village, près de Lyon, a déjà dépassé les 500 000 visiteurs.

The Village est un village de marques situé près de Lyon. La Compagnie de Phalsbourg ne s’attendait pas à un tel chiffre. Le gérant du site estimait 300 000 visiteurs dans les 10 jours suivant l’ouverture. Au final, c’est plus de 65 % de visiteurs supplémentaires aux prévisions.

Dans un communiqué, le gérant du site s’est félicité : « En 10 jours, les enseignes présentes ont déjà largement dépassé leurs prévisions de fréquentation et de recettes pour l’ouverture et certaines ont déjà atteint leurs objectifs pour le mois ».

Ce sont 3 à 4 millions de visiteurs par an qui sont attendus à The Village.