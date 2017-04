Une subvention de 220 000€ pour le mémorial Jean-Moulin de Caluire

Lors de la Commission permanente, la Région a voté une subvention de 220 000 € pour le développement du Mémorial Jean-Moulin, dans la ville de Caluire et Cuire. Auvergne-Rhône-Alpes et Caluire deviennent les premiers financeurs de ce lieu historique.

Le développement du Mémorial s’accompagnera de la mise en place d’actions de sensibilisation des jeunes, d’actions culturelles, de modernisation de l’offre multimédia, notamment au travers de la création de visites virtuelles pour le public empêché.

Anciennement maison du Docteur Dugoujon, c’est ici que Jean Moulin, ainsi que le médecin Raymond Aubrac et quatre autres résistants, furent arrêtés par le SS Klaus Barbie lors d’une réunion le 21 juin 1943. « Ce lieu est l’une des traces les plus importantes de la Résistance française du territoire lyonnais. C’est notre devoir de transmettre l’histoire de notre pays aux générations futures » explique Laurent WAUQUIEZ, Président d’Auvergne-Rhône-Alpes.

La Région, par l’action de Florence VERNEY-CARRON, Vice-présidente en charge de la Culture et du Patrimoine, s’est d’ailleurs fortement engagée en faveur de la conservation et de la transmission du patrimoine régional, hérité des combats individuels et collectifs pour la liberté, durant la Seconde Guerre mondiale. Elle a notamment subventionné la Maison d’Izieu dans l’Ain, et le plateau du Vercors.