La S.P.A de Lyon reçoit 16 000€ de dons WOUFBOX et MIAOUBOX

La Société Protectrice des Animaux (S.P.A) de Lyon annonce avoir récolté depuis janvier plus de 16 000 euros de dons grâce à la start-up ANIMALBOX, précurseur des box animaliers pour chien et chat.

Les 400 pensionnaires du refuge de Brignais vont ainsi bénéficier de boîtes cadeaux pleines de surprises telles que jouets et friandises…pour illuminer leur quotidien en attendant de trouver un nouveau foyer.

« Nous sommes particulièrement sensibles à la cause animale. Le bien-être et le confort de nos compagnons à quatre pattes sont au cœur du projet Miaoubox et Woufbox. Comment dès lors ne pas penser aussi aux animaux moins chanceux en réalisant des dons associatifs à destination d’organismes spécialisés comme la S.P.A de Lyon. Nous sommes donc très heureux de soutenir son formidable travail auprès des animaux en détresse » déclare Antoine Chabassol, fondateur d’Animalbox.

« La SPA est là pour offrir une seconde vie aux animaux. Et si le plus souvent nous devons parer en priorité aux besoins primaires tels que les soins vétérinaires, la nourriture, l’hygiène, des box pleins de surprises sont aussi l’occasion d’égayer leur quotidien. Nous sommes donc reconnaissants de l’aide apportée par Animalbox. Son don est l’occasion de rappeler que nos petits pensionnaires qui ont eu une vie difficile méritent de l’attention. C’est un peu Noël au refuge de Brignais » déclare Gino Bardet de la S.P.A

Près de 1500 Box et 500€ de friandises pour donner de l’espoir aux 400 chats et chiens de la S.P.A de Lyon

Avec 100 000 cas d’abandons chaque année en France, la mission des associations de protection animale est vitale et les dons sont cruciaux pour aider les petits pensionnaires qui en dépendent. Au refuge de Brignais, la S.P.A de Lyon compte près de 400 chiens et chats recueillis en attendant d’être adoptés. Pour redonner un peu de joie à ces boules de poils, Animalbox a offert près de 1500 Miaoubox et Woufbox soit l’équivalent de 16 000 euros de dons ainsi que 500€ de friandises.

Les coffrets Woufbox et Miaoubox contiennent un assortiment sur-mesure de 6 produits. Au programme pour les pensionnaires de la SPA de Lyon : jouets, accessoires, produits d’hygiène, friandises… Dans ces box pour chats ou chiens, il n’y a aucun échantillon, ce ne sont que des produits « full-size » de qualité.

ANIMALBOX tend la patte aux animaux abandonnés

Parce qu’Animalbox se soucie constamment du bien-être de ses amis à quatre pattes, la start-up place le don associatif au cœur du projet de Miaoubox et Woufbox. Cet engagement pris par la start-up dès son lancement se traduit par des dons de box. De plus, pour chaque box commandé, une partie des bénéfices est reversée à un organisme de protection animale. En ce début de l’année 2018, Animalbox a ainsi fait son premier geste avec de plus de 16 000€ de dons Miaoubox et Woufbox à la S.P.A de Lyon.

A propos de ANIMALBOX

Lancé en Juillet 2012 par des propriétaires d’animaux de compagnie, Animalbox est maintenant le plus grand fournisseur de box animalières en Europe avec déjà 700 000 coffrets écoulés. Chaque box est remplie de jouets, de friandises, de produits d’hygiène, et d’accessoires pour prendre soin de son animal. Chaque produit est spécialement sélectionné selon les caractéristiques de l’animal. Grâce à son réseau de partenaires, Animalbox fait découvrir ou redécouvrir chaque mois de nombreuses marques canines et félines tels que Pedigree, Purina, Eukanuba, Vitakraft…