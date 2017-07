Six personnes interpellées pour l’agression d’agents TCL

Six personnes ont été interpellées le mercredi 5 juillet 2017 pour l’agression d’agents TCL à la gare routière Laurent-Bonnevay. Les individus interpellés sont soupçonnés d’avoir agressé physiquement six agents. Les victimes se sont vues délivrer 1 jour d’ITT pour 5 d’entre elles et 4 jours pour la dernière. Les deux Villeurbannaises et les quatre Vaudais présumés à l’origine de cette agression ont nié les faits de violence. Parmi eux, quatre personnes ont été mises hors de cause. Les deux autres restantes ont été présentées au juge le vendredi 7 juillet 2017 et placées sous contrôle judiciaire.