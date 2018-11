Salon des Z’Arts Zen de Lyon

Les 10 et 11 novembre 2018 le salon des Arts Zen vous donne rendez-vous à Lyon avec 60 exposants et 30 conférences. Deux jours pour découvrir dans un endroit magique les thérapies douces, géobiologie, sophrologie, kinésiologie, minéraux, alimentation…

Le salon des Arts Zen de Lyon

Le 4e Salon des Arts Zen de Lyon se déroulera à nouveau dans ce lieu atypique : un ancien Prieuré, qui vous accueillera sur ses 3 niveaux sans ascenseur avec des salles accueillant de 3 à 9 exposants.

Les visiteurs auront l’occasion de rencontrer une soixantaine d’exposants et de suivre une trentaine de conférences.

Les pratiques suivantes vous attendent : sophrologie, eau, géobiologie, couleurs, épices, musique, compléments alimentaires, bijoux, minéraux ….

Divers artistes exposeront leurs oeuvres tout au long du parcours que nous vous proposons… De nombreuses découvertes et de nombreux lots vous attendent pour préparer les fêtes de fin d’année…

Ce salon de 2 jours vous permet de prendre un temps pour vous :

– un temps pour découvrir les diverses pratiques et thérapies douces

– un temps pour déguster et tester les produits bio et naturels

– un temps pour vous émerveiller devant les artistes et leurs oeuvres

Restauration sur place avec un food truck : Ma Cantine Gourmande (cuisine traditionnelle et végétarienne sans gluten).

De nombreuses surprises et lots à gagner.

Infos pratiques

Salon des Z’Arts Zen de Lyon

Samedi 10 novembre 2018 de 10h à 19h

Dimanche 11 novembre 2018 de 10h à 18h

Le Prieuré, EOL, 6 rue Nicolas Sicard, 69005 Lyon

Entrée 3 €

