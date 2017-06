La Région Auvergne Rhône-Alpes lance sa marque en magasin

La Région Auvergne Rhône Alpes lance sa marque collective régionale en magasin : “La Région du goût”. La marque, portée par plus de 200 entreprises et producteurs, a pour but de promouvoir au niveau local puis national les produits de notre région. Elle répond au besoin de traçabilité, de consommation locale et de terroir des consommateurs et soutient les circuits courts. La marque a déjà été apposée sur plus de 400 produits très divers, de l’entrée au dessert en passant par les boissons. Les consommateurs trouveront dès le 23 juin des produits “La Région du Goût” dans leur magasin habituel.