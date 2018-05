La région Auvergne-Rhône-Alpes dépasse les huit millions d’habitants

La population d’Auvergne-Rhône-Alpes est de 8 millions d’habitants au 1er janvier 2018 , soit 159 400 habitants supplémentaires entre 2015 et 2018. La région est ainsi, avec l’Île-de-France, celle qui a accueilli le plus de population ces trois dernières années. Avec un accroissement de + 0,7 % par an, elle est au 3e rang des plus fortes évolutions relatives sur la période derrière la Corse et l’Occitanie. Comme partout en France métropolitaine, la part des seniors s’est accrue. Toutefois, Auvergne-Rhône-Alpes demeure une région plus jeune que la moyenne nationale. Cette caractéristique est entretenue par une natalité élevée et par le profil plutôt jeune des nouveaux arrivants dans la région.