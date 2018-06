Un proxénète condamné pour escroquerie

Ce lundi 18 juin 2018, un proxénète a été condamné par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse.

L’escroc a amadoué quatre prostituées en leur garantissant leur protection et en leur expliquant qu’il était capable de retrouver n’importe qui en accédant aux fichiers de la police.

L’homme rédigeait des annonces sur un réseau social et organisait les rencontres dans des hôtels.

Une enquête a été ouverte par les gendarmes, et ils ont découvert qu’il avait gagné 25 000 euros en six mois. Une perquisition a eu lieu à son domicile et les gendarmes ont découvert 3 700 euros.

C’est grâce au signalement de la gérante d’un hôtel de Montagnat que la police a pu connaître l’activité illégale de l’homme.

En septembre 2017, la gérante de l’hôtel s’est rendue compte qu’une des clientes ne sortait jamais de sa chambre et recevait beaucoup de visites de messieurs assez discrets.

« Ce n’est qu’un beau parleur, un escroc qui vendait du vent à ces jeunes femmes. Il les a escroquées avec un culot monstre », a exprimé le procureur Eric Sandjivy.

L’homme a été condamné à une peine de dix-huit mois de prison avec sursis et d’une amende de 5 000 euros.