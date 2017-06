Le prolongement du métro B entrera en service en 2023

La ligne de métro B prolongée d’Oullins jusqu’à Saint-Genis-Laval sera mise en service en 2023 d’après le calendrier prévisionnel des travaux. Deux nouvelles stations verront le jour : “Oullins centre” proche de la place Anatole France et “Saint-Genis-Laval – Hôpitaux Sud”. Le projet prévoit également la construction d’une plateforme multimodale avec une zone réservée aux bus et un parc relais de 900 places.

Les travaux préparatoires au projet et les déviations de réseaux dureront un an à partir du milieu de l’année 2017. La construction des deux nouvelles stations devrait alors commencer à l’été 2018. Le tunnel sera creusé entre 2019 et 2020. Enfin, l’installation des équipements du tunnel et les travaux de second oeuvre sont prévus pour 2021 et se termineront en 2022.

Les passagers pourront accéder à la ligne complète au milieu de l’année 2023.